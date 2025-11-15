Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: Πώς μία εκδρομή για προσκύνημα κατέληξε σε εφιάλτη – Τι ισχυρίζεται ο οδηγός για το τροχαίο

Αναστάτωση και στιγμές πανικού σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) στον Ριζόμυλο Βόλου, όταν τουριστικό λεωφορείο με 30 επιβάτες, όλες γυναίκες που κατευθύνονταν σε προσκύνημα στα Κανάλια Λάρισας, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Το ατύχημα φαίνεται να προκλήθηκε από απότομο ελιγμό του οδηγού που προσπάθησε να αποφύγει έναν σκύλο ο οποίος πετάχτηκε μπροστά στο όχημα. Η ανατροπή ήταν τόσο βίαιη που πολλές γυναίκες πετάχτηκαν από τα καθίσματά τους, χτυπώντας στο κεφάλι και στο σώμα.

Από τις 30 γυναίκες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με θλάσεις και ελαφρά τραύματα οι 13, οι οποίες υποβλήθηκαν σε αξονική και σε περιποίηση των τραυμάτων τους, σύμφωνα με το gegonota.news.

«Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο. Όσες ήταν από την δεξιά πλευρά χτύπησαν γιατί το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι αλλά και γιατί εμείς που ήμασταν στην αριστερή πλευρά πέσαμε πάνω τους. Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια. Έγινε πανικός» αναφέρουν στο ίδιο τοπικό μέσο, προσθέτοντας ότι:

«Ο οδηγός ήταν ψύχραιμος, μας έβγαλε μια-μια από το πούλμαν με προσοχή και τον ευχαριστούμε. Έχει ο άνθρωπος καινούργιο λεωφορείο και μας πήγαινε στο προσκύνημα».

Διερχόμενοι έσπασαν το παρμπρίζ για να τις απεγκλωβίσουν

Διερχόμενοι από το σημείο, όπως περιέγραψαν στο taxydromos.gr, αναγκάστηκαν να σπάσουν το πίσω παρμπρίζ του λεωφορείου προκειμένου να μπορέσουν να βγουν από μέσα οι εγκλωβισμένες επιβάτιδες που ήταν σε κατάσταση σοκ.

Σημειώνεται πως κάποιοι εκ των 30 επιβατών, ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία για το συμβάν με κλήση μέσω του 112.

Ο οδηγός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος – Τι είπε στις Αρχές

Λίγη ώρα μετά το ατύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη, όπως προβλέπεται σε τροχαία ατυχήματα με τραυματισμούς. Ωστόσο, μετά την πρώτη κατάθεση και τον τυπικό έλεγχο, αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, ο οδηγός κατέθεσε ότι: Ένας σκύλος πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο, προσπάθησε να τον αποφύγει με απότομο ελιγμό, αλλά το λεωφορείο έχασε την ισορροπία του και ανατράπηκε.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν στο περιστατικό συνέβαλαν

η κατάσταση του οδοστρώματος,

η ταχύτητα του οχήματος

ή πιθανή μηχανική βλάβη.

Η Τροχαία έχει ξεκινήσει επίσημη προανάκριση, ενώ το τουριστικό λεωφορείο εξετάζεται ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχαν τεχνικά προβλήματα.