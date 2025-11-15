Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα 84-101: Η Εθνική γυναικών στην πρώτη της νίκη στα προκριματικά του EuroBasket 2027

Η Εθνική Μπάσκετ Γυναικών έδειξε στο παρκέ την ανωτερότητά της και επικράτησε με 101-84 της Βόρειας Μακεδονίας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών του EuroBasket 2027.

Η Εθνική Γυναικών έκανε στα Σκόπια την πρώτη της νίκη στην προκριματική φάση του EuroBasket 2027. Το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι γι’ αυτό το πρώτο παράθυρο η ελληνική ομάδα θα το δώσει στην Γκεντόφτε με αντίπαλο την Δανία (18/11, 19.30).

Η Ελλάδα μπήκε στο παιχνίδι με 3/3 τρίποντα από Χριστινάκη, Σπανού και Κριμίλη, που την βοήθησαν να φτάσει στο 4-11 (2’). Η συνέχεια όμως δεν ήταν αντίστοιχη με την γηπεδούχο ομάδα να πλησιάζει, να προσπερνά (12-11, 3’25’’) και να φτάνει στο +4 (18-14, 6’30’’) με την Στογιανόφσκα να ευστοχεί δύο φορές από τα 6,75μ. Η αντίπαλος της Εθνικής ομάδας χρησιμοποίησε και την γραμμή της φιλανθρωπίας, από την ομάδα είχε 6/7 βολές σε αντίθεση με 1/6 της Ελλάδας. Από τη γραμμή πήρε μια ανάσα επιθετικά και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τη Φασούλα να μετρά 3 /4 για το 21-19 (8’). Δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου η Σαμ Γαλανόπουλος πάτησε στο παρκέ, στην πρώτη της παρουσία με τα γαλανόλευκα, ενώ Χριστινάκη και Λούκα έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (23-23, 9’25’’).

Η Λούκα ήταν αυτή που έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Ελλάδα με ένα ακόμη σουτ από μέση απόσταση (23-25, 10’15’’) με την Χριστινάκη να γίνεται διψήφια, την Γαλανόπουλος να μοιράζει τελικές πάσες και την Τσινέκε να οδηγεί στο +10 (25-35, 12’30’’). Καρλάφτη και Σπανού ακολούθησαν για το 29-40 (15’10’’). Οι διεθνείς που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν σημαντικές βοήθειες με την Μποσγανά να διαμορφώνει το 36-50 (17’45”). H Φασούλα έγινε κι αυτή διψήφια, όπως νωρίτερα και η Σπανού, δίνοντας και την ασίστ στην Παυλοπούλου για το 39-57 (19’30”). Λίγο πριν την συμπλήρωση του εικοσαλέπτου η διαφορά έφτασε στο +20 από τα χέρια της Μποσγανά από τη γραμμή (39-59).

Η άμυνα έδωσε τον τόνο και με την επιστροφή στο παρκέ για το δεύτερο μισό του αγώνα με την διαφορά να φτάνει από το τρίποντο της Χριστινάκη στο +17 (45-72, 25′). Η οικοδέσποινα προσπάθησε να επιστρέψει και κατάφερε να μειώσει στους 15 (59-74, 28’40”). Πέντε συνεχόμενοι πόντοι της Μποσγανά έδωσαν μια λύση επιθετικά (59-79, 29’40”) με την Χατζηλεοντή να νικά το χρόνο για το 59-81 της τρίτης περιόδου.

Η απόσταση μειώθηκε για μία ακόμη φορά (77-88, 35’25”) με την Χέμπε να έχει πάρει το ρόλο της δημιουργού, φτάνοντας στις πέντε ασίστ για την ομάδα της. H Φασούλα ήταν εκεί για το 77-90 (36’10”), αλλά η γηπεδούχος ομάδα με το τρίποντο της Στογιανόφσκα πλησίασε στους οχτώ, δίνοντας μονοψήφια τιμή στην διαφορά (82-90, 36’50”). Η Σπανού απάντησε κι αυτή με τρίποντο (82-93, 37’45”) με την Φασούλα να ακολουθεί για το +13 (82-95, 38’30”) και το +15 (84-99, 39’30”) και την Χριστινάκη να υπογράφει την… κατοστάρα και το 84-101.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 39-59, 59-81, 84-101