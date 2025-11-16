Θρίλερ στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρή μία μητέρα και τα παιδιά της έπειτα από δηλητηρίαση – Εκκενώθηκε ξενοδοχείο

Enikos Newsroom

διεθνή

Θρίλερ στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρή μία μητέρα και τα παιδιά της έπειτα από δηλητηρίαση – Εκκενώθηκε ξενοδοχείο

Ένα ξενοδοχείο στο ιστορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης εκκενώθηκε το Σάββατο μετά τον θάνατο τριών μελών μιας τουρκογερμανικής οικογένειας τουριστών, μετά από ύποπτη δηλητηρίαση που προκλήθηκε από ψεκασμό με χρήση φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας – Τούρκοι που διαμένουν στη Γερμανία και κάνουν διακοπές στην Κωνσταντινούπολη – αρρώστησαν την Τετάρτη έχοντας καταναλώσει δημοφιλή φαγητά δρόμου στην τουριστική περιοχή Ορτάκιοϊ στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου.

Νοσηλεύτηκαν, αλλά τα δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών, πέθαναν την Πέμπτη και η μητέρα πέθανε την Παρασκευή, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο πατέρας βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση το βράδυ της Παρασκευής δήλωσε στο X ο επαρχιακός διευθυντής της Κωνσταντινούπολης του τουρκικού υπουργείου Υγείας ο δρ Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ.

Μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τροφική δηλητηρίαση, εγείροντας υποψίες για το φαγητό που φέρεται να κατανάλωσε η οικογένεια. Ορισμένα μμε μάλιστα ανέφεραν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως «kumpir», ένα δημοφιλές φαγητό δρόμου.

Το εστιατόριο όπου δείπνησε η οικογένεια σφραγίστηκε.

Αλλά δύο άλλοι τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο – το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα – νοσηλεύτηκαν σήμερα μετά από ναυτία και έμετο, ανέφερε η εφημερίδα BirGun.

Ερευνητές ανακάλυψαν ότι είχε γίνει πρόσφατα ψεκασμός με φυτοφάρμακα σε ένα δωμάτιο στο ισόγειο του ξενοδοχείου, ανέφερε η εφημερίδα Hürriyet.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν υπάλληλο ξενοδοχείου και δύο εργαζόμενους υπηρεσιών στον τομέα της καταπολέμησης παρασίτων, ανεβάζοντας τον αριθμό των ατόμων που έχουν συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση σε επτά, σύμφωνα με την Hürriyet.

Τέσσερα άτομα είχαν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη δηλητηρίαση.

Όλοι οι επισκέπτες μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία, τόνισε η BirGun, χωρίς να διευκρινίσει πόσα άτομα έχουν επηρεαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 χρυσές συμβουλές για μια φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Αραιά φρύδια μετά τα 50: Φταίει η εμμηνόπαυση ή τα beauty trends; Τι μπορείτε να κάνετε

Τι είπε ο Μαρινάκης για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από την Fitch

Θεσσαλία: Στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τα μπλόκα

Siri: «Μιλάει» πλέον με το οικοσύστημα Samsung SmartThings

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:55 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 18 νεκροί από επίθεση ανταρτών της ADF σε κέντρο υγείας

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον ενός κέντρου υγείας αντά...
22:38 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα – Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει σήμερα την ευρύτερη περιοχή της Γένοβας προκαλώντας υλικές ζημιές. Ε...
22:30 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Στην Αθήνα ο Ζελένσκι – Τα ραντεβού και οι στόχοι του Ουκρανού προέδρου

Η Αθήνα θα είναι ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής περιοδείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανό...
22:15 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Στην αντεπίθεση η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν που αποκήρυξε ο Τραμπ: Καταγγέλλει ότι δέχεται απειλές που ενθαρρύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Η βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, άλλοτε σύμμαχος του Ντόναλντ ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα