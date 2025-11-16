Συγκίνησε ο Ανδρέας Τεττέη: «Το μόνο που θέλω είναι να κάνω χαρούμενη και περήφανη τη μητέρα μου»

Ο Ανδρέας Τεττέη έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι με την Εθνική ομάδα και μίλησε με έντονη συγκίνηση για τη στιγμή που έζησε, για τη στήριξη της μητέρας του και για την ευκαιρία που του έδωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο 24χρονος επιθετικός χαρακτήρισε όνειρο τη συμμετοχή του με τη «γαλανόλευκη» και τόνισε πως δεν τον απασχολεί η προσωπική καριέρα όσο το να κάνει υπερήφανη τη μητέρα του, η οποία βρέθηκε στο γήπεδο για να τον δει.

Ο Ανδρέας Τεττέη αναφέρθηκε αρχικά στο πως βίωσε το ντεμπούτο του, λέγοντας στα κανάλια Novasports: «Όταν ήμουν μικρός δεν το είχα ονειρευτεί. Είχα όνειρο να αγωνιστώ σε μία μεγάλη ομάδα, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Όσο μεγάλωνα το σκεφτόμουν και το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα».

Στη συνέχεια εξήγησε πως η παρουσία της μητέρας του στο γήπεδο έκανε τη στιγμή ακόμα πιο σημαντική για τον ίδιο: «Νιώθω πολύ χαρούμενος γιατί ήταν η μητέρα μου στο γήπεδο. Είναι το στήριγμα μου. Είναι μία γυναίκα που έχει περάσει δύσκολα και το μόνο που θέλω είναι να την κάνω χαρούμενη. Δεν με νοιάζει αν θα καταφέρω πολλά στο ποδόσφαιρο. Με νοιάζει να την κάνω χαρούμενη και περήφανη. Της έδωσα τη φανέλα μου γιατί το αξίζει. Δεν πρόλαβα να ανοίξω το κινητό μου, αλλά λίγο που είδα έχω δεχτεί πολλά μηνύματα. Όλοι οι άνθρωποι της Κηφισιάς μας έχουν βοηθήσει να φτάσουμε εδώ».

Ο νεαρός επιθετικός σχολίασε και το αν περίμενε να αγωνιστεί, υπογραμμίζοντας: «Δεν το περίμενα να παίξω. Πίστευα ότι θα έπαιζα μόνο αν το ματς πήγαινε καλά. Στεναχωρήθηκα για τον Παυλίδη γιατί είναι εξαιρετικό παιδί. Είναι από τους πρώτους που με αγκάλιασαν στην εθνική. Είναι ντεμπούτο όνειρο. Κάθε παιδί το ονειρεύεται. Δεν ήμουν έτοιμος».

Ο Τεττέη μίλησε και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σημειώνοντας: «Ευχαριστώ πολύ τον κόουτς. Είναι εξαιρετικός προπονητής. Τον θυμάμαι στον Παναθηναϊκό και πόσο καλός είναι και δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Συγχαρητήρια γιατί έχει κάνει την Ελλάδα να την περηφανεύονται όλοι».