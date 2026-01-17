Ισπανία: 162 συλλήψεις οργανωμένων οπαδών προχώρησε η αστυνομία – Απέτρεψε δεκάδες οπαδικά ραντεβού

Σύνοψη από το

  • Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας προχώρησε σε 162 συλλήψεις σκληροπυρηνικών οπαδών, των λεγόμενων «ultras», κατά το πρώτο μισό της σεζόν 2025-2026. Με 15 επιχειρήσεις, οι ισπανικές αρχές «ακύρωσαν» ουκ ολίγες προγραμματισμένες οπαδικές συναντήσεις για ξύλο.
  • Ανάμεσα στα «ραντεβού» που κατεστάλησαν ήταν ένα μεταξύ οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης, καθώς και ένα πριν το ντέρμπι Σεβίλλης-Ρεάλ Μπέτις, όπου συνελήφθησαν 14 άτομα. Η Αστυνομία ανέκτησε επίσης «υλικό κρυμμένο σε θάμνους» που φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις.
  • Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε «πολιτική «μηδενικής ανοχής» κατά της εξτρεμιστικής και βίαιης συμπεριφοράς». Το κυρίαρχο προφίλ των κρατουμένων αντιστοιχεί σε άνδρες, ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών, με προηγούμενο ιστορικό σε εγκλήματα δημόσιας τάξης.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας ενημέρωσε την Παρασκευή ότι προέβη σε 162 συλλήψεις σκληροπυρηνικών οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων, των λεγόμενων «ultras», κατά το πρώτο μισό της σεζόν 2025-2026, η οποία ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου και έφτασε στα μέσα της πριν από μια εβδομάδα.

Βαλένθια: Εξαγριωμένοι οι οπαδοί των «νυχτερίδων» – Έσπασαν το πούλμαν της ομάδας μετά την βαριά ήττα από την Θέλτα

Σύμφωνα με το BBC Sports, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι με την επέμβασή τους, στο πλαίσιο 15 επιχειρήσεων σε όλη την Ισπανία, «ακύρωσαν»  ουκ ολίγες προγραμματισμένες οπαδικές συναντήσεις για ξύλο. Ανάμεσα στα «ραντεβού» που κατεστάλησαν περιλαμβάνονται, ένα μεταξύ οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης στις αρχές Νοεμβρίου, καθώς κι ένα πριν το τοπικό ντέρμπυ μεταξύ της Σεβίλλης και της Ρεάλ Μπέτις στις 30 Νοεμβρίου, όπου και συνελήφθησαν 14 άτομα.

Παράλληλα, η Αστυνομία αναφέρει ότι ανέκτησε «υλικό κρυμμένο σε θάμνους» που φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί για επίθεση σε αντίπαλες ομάδες.

Παρτιζάν: Ένταση στο πρώτο παιχνίδι μετά την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς – Οπαδοί αποδοκίμασαν τόσο τους παίκτες όσο και τον πρόεδρο

«Μηδενική ανοχή στην οπαδική βία»

Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε «πολιτική «μηδενικής ανοχής» κατά της εξτρεμιστικής και βίαιης συμπεριφοράς».

«Οι περισσότεροι από τους κρατούμενους εμπλέκονται σε εγκλήματα βίαιων συμπλοκών, διατάραξης της δημόσιας τάξης, τραυματισμών και συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα. Το κυρίαρχο προφίλ των κρατουμένων αντιστοιχεί σε άνδρες, ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών, με προηγούμενο ιστορικό σε εγκλήματα που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και συνδέονται με ριζοσπαστικές παρατάξεις διαφορετικών ιδεολογιών», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Επεισόδια-σοκ στην Αργεντινή: Οπαδοί της Universidad de Chile έγδυσαν και χτύπησαν φιλάθλους της Independiente – Συγκλονιστικά βίντεο

Πηγή: BBC

