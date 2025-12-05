Παρτιζάν: Ένταση στο πρώτο παιχνίδι μετά την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς – Οπαδοί αποδοκίμασαν τόσο τους παίκτες όσο και τον πρόεδρο

  • Ένταση επικράτησε στο Βελιγράδι στο πρώτο παιχνίδι της Παρτιζάν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τους οπαδούς να αποδοκιμάζουν έντονα τους παίκτες.
  • Οι φίλαθλοι θεωρούν τους παίκτες υπεύθυνους για τη μέτρια εικόνα της ομάδας και την παραίτηση του προπονητή, ενώ ο πρόεδρος του συλλόγου συγκέντρωσε τις περισσότερες αποδοκιμασίες.
  • Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν ο μόνος που γνώρισε αποθέωση, με τους Σέρβους φιλάθλους να κατακλύζουν τις εξέδρες με πανό και αφίσες προς στήριξή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ένταση επικράτησε στο Βελιγράδι στο πρώτο παιχνίδι της Παρτιζάν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της ομάδας.

Η Παρτιζάν φιλοξένησε την Μπάγερν Μονάχου, με το γήπεδο – όπως πάντα – να είναι γεμάτο. Ωστόσο, το κλίμα ήταν τελείως διαφορετικό, καθώς η πρόσφατη παραίτηση του ιδιαίτερα αγαπητού στο κοινό Ομπράντοβιτς είχε αλλάξει ολοκληρωτικά την ατμόσφαιρα.

Για πρώτη φορά, οι παίκτες της ομάδας όχι μόνο δεν χειροκροτήθηκαν στην είσοδό τους στο παρκέ, αλλά αποδοκιμάστηκαν έντονα από τους φιλάθλους, οι οποίοι τους θεωρούν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνους τόσο για την μέτρια εικόνα της Παρτιζάν όσο και για την αποχώρηση του προπονητή.

Τις περισσότερες αποδοκιμασίες, όμως, φέρεται να συγκέντρωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Όστογια Μιγιάιλοβιτς, ο οποίος επέλεξε να μην παραβρεθεί στον αγώνα.

Ο μόνος που γνώρισε αποθέωση ήταν, φυσικά, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι αποδοκιμασίες των οπαδών της Παρτιζάν κορυφώθηκαν τη στιγμή που ξεκίνησε από τα μεγάφωνα η επίσημη παρουσίαση των παικτών.
Παράλληλα, οι Σέρβοι φίλαθλοι είχαν κατακλύσει τις εξέδρες με πανό και αφίσες που απεικόνιζαν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εκφράζοντας έτσι τη στήριξή τους στον πρώην προπονητή.

