Παρτιζάν: Ένταση στο πρώτο παιχνίδι μετά την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς – Οπαδοί αποδοκίμασαν τόσο τους παίκτες όσο και τον πρόεδρο

Ένταση επικράτησε στο Βελιγράδι στο πρώτο παιχνίδι της Παρτιζάν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της ομάδας.

Η Παρτιζάν φιλοξένησε την Μπάγερν Μονάχου, με το γήπεδο – όπως πάντα – να είναι γεμάτο. Ωστόσο, το κλίμα ήταν τελείως διαφορετικό, καθώς η πρόσφατη παραίτηση του ιδιαίτερα αγαπητού στο κοινό Ομπράντοβιτς είχε αλλάξει ολοκληρωτικά την ατμόσφαιρα.

Για πρώτη φορά, οι παίκτες της ομάδας όχι μόνο δεν χειροκροτήθηκαν στην είσοδό τους στο παρκέ, αλλά αποδοκιμάστηκαν έντονα από τους φιλάθλους, οι οποίοι τους θεωρούν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνους τόσο για την μέτρια εικόνα της Παρτιζάν όσο και για την αποχώρηση του προπονητή.

Τις περισσότερες αποδοκιμασίες, όμως, φέρεται να συγκέντρωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Όστογια Μιγιάιλοβιτς, ο οποίος επέλεξε να μην παραβρεθεί στον αγώνα.

Ο μόνος που γνώρισε αποθέωση ήταν, φυσικά, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι αποδοκιμασίες των οπαδών της Παρτιζάν κορυφώθηκαν τη στιγμή που ξεκίνησε από τα μεγάφωνα η επίσημη παρουσίαση των παικτών.

Παράλληλα, οι Σέρβοι φίλαθλοι είχαν κατακλύσει τις εξέδρες με πανό και αφίσες που απεικόνιζαν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εκφράζοντας έτσι τη στήριξή τους στον πρώην προπονητή.