Αργυρός: Με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχαμε γνωριστεί πριν ασχοληθεί με την πολιτική

Για την σχέση και την γνωριμία του με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», το βράδυ της Πέμπτης.

«Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου και εξαιρετικού φίλου μου, του Έρικ. Είχαμε γνωριστεί πριν μπλεχτεί με την πολιτική. Έτυχε να βρεθούμε κάπου και γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλον τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο πρόσεχε τους διπλανούς της. Το πώς ερχόντουσαν, ξέρω εγώ, κάτι παιδάκια και έπαιζε με τα παιδάκια. Γενικότερα ως άνθρωπος είναι πολύ δοτική.

Εκεί λοιπόν με κέρδισε ως άνθρωπος. Χωρίς να ξέρω ούτε πολιτικές. Δεν μου αρέσει να κάνω πολιτική και δεν είναι του στυλ μου. Όταν τη γνώρισα, με κέρδισε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά πέρασε καιρός και άρχισε να υπάρχει αυτό στον αέρα, ότι θα είναι η καινούργια Πρέσβης.

Εκεί πέρα πραγματικά χάρηκα γιατί λέω, αυτός ο άνθρωπος και με την δύναμη που έχει έτσι από την Αμερική, αλλά και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στη δική μας προσωπική σχέση. Η πρώτη εντύπωση ήταν χαρά από την άποψη ότι θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο την Ελλάδα. Και έτσι αποκτήσαμε στη συνέχεια μία πιο καλή σχέση. Γνώρισε την οικογένειά μου, εγώ γνώρισα τη δική της και μέσω του κουμπάρου μου και τα λοιπά και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας.

Στις συζητήσεις που έχουμε μεταξύ μας θα ήθελα να μπορέσω να της πω κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας διότι και εγώ προέρχομαι από μια γειτονιά που ναι μεν είναι περήφανη κοινωνία αλλά έχει τις δυσκολίες της» αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

04:15 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

