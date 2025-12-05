ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση βομβών 2,68 δισ. δολαρίων στον Καναδά παρά το τεταμένο εμπορικό κλίμα

  • Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση βομβών αξίας 2,68 δισ. δολαρίων στον Καναδά, παρά τις υφιστάμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.
  • Η συμφωνία περιλαμβάνει χιλιάδες βόμβες διαφόρων τύπων και αναμένεται να βελτιώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Καναδά ως συμμάχου του ΝΑΤΟ.
  • Η πώληση έρχεται καθώς ο Καναδάς δεσμεύτηκε να αφιερώσει το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα, ενώ ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει εκφράσει την επιθυμία για μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ για στρατιωτικό υλικό.
Εικόνα: Navy Petty Officer 1st Class Fred Gray IV

Την έγκριση πώλησης βομβών στον Καναδά, συνολικής αξίας 2,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρά τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει χιλιάδες βόμβες διαφόρων τύπων, όπως 3.414 βόμβες BLU-111 βάρους 225 κιλών η καθεμία, 3.100 βόμβες ακριβείας GBU-39, καθώς και διατρητικές βόμβες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Συνεργασίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια (DSCA), η σχετική ειδοποίηση εστάλη στο Κογκρέσο, όπως απαιτεί η αμερικανική νομοθεσία..

Βασικοί ανάδοχοι είναι οι εταιρείες Boeing και RTX Corporation (σ.σ. η πρώην Raytheon Technologies).

Η πώληση «θα βελτιώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες συμμάχου στο NATO (…) και την αξιόπιστη αμυντική δυνατότητα του Καναδά για την αποτροπή κάθε επίθεσης», κατά το δελτίο Τύπου.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι η χώρα του θα αφιερώσει φέτος το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα, προκειμένου να εκπληρώσει τον στόχο που είχε οριστεί από το NATO, «μισή δεκαετία μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» γι’ αυτό, εξαιτίας «των απειλών που πολλαπλασιάζονται».

Είπε επίσης ότι η Οτάβα θα επιδιώξει να μειώσει την εξάρτησή της όσον αφορά την απόκτηση στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως η νέα συμπεριφορά της Ουάσιγκτον σε διεθνές επίπεδο έχει συνέπειες.

Αφότου επέστρεψε στην αμερικανική προεδρία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί με μειωτικό τρόπο στον Καναδά, έχει υποστηρίξει επανειλημμένα πως ο βόρειος γείτονας των ΗΠΑ θα έπρεπε να γίνει η 51η πολιτεία τους, ενώ εξαπέλυσε εμπορικό πόλεμο εναντίον του, εφαρμόζοντας σειρά επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

