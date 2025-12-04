Πούτιν: Εγκώμια στον Τραμπ και επίθεση στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ – «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ειλικρινής και θέλει την ειρήνη»

Τα εγκώμιά του στον πρόεδρο Τραμπ, η αποκάλυψη ότι οι ΗΠΑ αγοράζουν από την Ρωσία πυρηνικά καύσιμα, παρά το εμπάργκο της Δύσης, και η επίθεση στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, είναι τα βασικά χαρακτηριστική της συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν στην εφημερίδα Indian Today, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ινδία.

Ο Πούτιν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ έχει ειλικρινείς προθέσεις και επιδιώκει την ειρήνη και απάντησε θετικά. Είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναζήτησε ειλικρινά την ειρήνη στην Ουκρανία. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είχε ειλικρινείς προθέσεις. Είμαι βέβαιος ότι οι προσπάθειές του για την ειρήνη στην Ουκρανία είναι ειλικρινείς», δήλωσε ο Πούτιν, αναφερόμενος στη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι είναι ειλικρινής όσον αφορά την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και ότι θέλει πραγματικά να σώσει ζωές. Ωστόσο, υπάρχουν και οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα», δήλωσε ο Πούτιν, ερωτηθείς για τις δευτερογενείς κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσινγκτον. Όπως είπε πάντως το παρόν σχέδιο ειρήνευσης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, ως έχει.

Η επίθεση στα ευρωπαϊκή ΜΜΕ

Παράλληλα κατηγόρησε τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ ότι διαστρεβλώνουν την στάση του για να δικαιολογήσουν την επιθετικότητα. Όταν ρωτήθηκε για τις συχνές αναφορές δυτικών εφημερίδων ότι επιθυμεί να αποκαταστήσει την παλιά Σοβιετική Ένωση, ο Πούτιν απάντησε ότι δεν θα εξηγήσει τη θέση του σε αυτές, επειδή αρνούνται να τον ακούσουν. Πρόσθεσε ότι καταχρώνται της κυριαρχίας και του μονοπωλίου τους στα δυτικά μέσα ενημέρωσης για να δικαιολογήσουν την επιθετική στάση τους απέναντι στη Ρωσία.

Εκτός από τα εγκώμια στον Πούτιν μίλησε με καλά λόγια και για την Ινδία, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Είπε ότι στοχεύει στη γεφύρωση του εμπορικού χάσματος αυξάνοντας τις αγορές από την Ινδία. Όπως εξήγησε, η Ρωσία αναζητεί επιπλέον προϊόντα για αγορά από την Ινδία, με στόχο την αύξηση των ινδικών εισαγωγών και τη γεφύρωση του εμπορικού χάσματος μεταξύ των δύο χωρών.

Η ευρωπαϊκή ύφεση

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέκρινε την οικονομική κατάσταση της της Βρετανίας και της Γερμανίας, σημειώνοντας όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης αντιμετωπίζει ύφεση και αμφισβητώντας τη σημασία της G7, ενώ χώρες όπως η Ινδία, είπε, κατατάσσονται τρίτες παγκοσμίως σε οικονομική δύναμη.

Σημείωσε ότι η G7 (οι επτά μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, που ήταν οκτώ, πριν αποβάλλουν την Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία) εξακολουθεί να είναι σημαντική, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν συμμετέχει πλέον, και επέκρινε τις τρέχουσες ενέργειες της ομάδας ως «αηδιαστικές», ευχόμενος «καλή τύχη».

Το ΝΑΤΟ αποτελεί απειλή

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί απειλή τόσο για την Ευρώπη όσο και για τη Ρωσία, υπονομεύοντας την ασφάλεια της Ρωσίας και ενεργώντας ως στρατιωτική συμμαχία εναντίον της χώρας του.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία πρέπει να παραμείνει ουδέτερη και ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντά της. Μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι δεν τον ξεκίνησε η Ρωσία και κατηγόρησε τη Δύση ότι ώθησε την Ουκρανία προς τη σύγκρουση.

Πρόσθεσε ότι οι Ρώσοι πολίτες στο Ντονμπάς υπέστησαν διώξεις και τόνισε ότι η Ρωσία θα το απελευθερώσει όλο με κάθε τρόπο. Δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία με το Κίεβο έχουν βαθείς δεσμούς.

Οι αμερικανικές αγορές πυρηνικών καυσίμων

«Αν οι ΗΠΑ μπορούν να αγοράζουν πυρηνικά καύσιμα, γιατί όχι και η Ινδία;», αναρωτήθηκε ο Ρώσος πρόεδρος καταγγέλλοντας υποκρισία, όπως γράφει η India Today. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αγοράζουν πυρηνικά καύσιμα από τη Ρωσία για τους δικούς τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ουρανίου για τους αντιδραστήρες που λειτουργούν στις ΗΠΑ.

Επίσης αμφισβήτησε το λόγο για τον οποίο η Ινδία δεν θα πρέπει να έχει το ίδιο προνόμιο, προσθέτοντας ότι το θέμα αξίζει να εξεταστεί διεξοδικά και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να το συζητήσει, μεταξύ άλλων και με τον Πρόεδρο Τραμπ.