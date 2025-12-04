Τραμπ: Η πρόσοψη του Αμερικανικού Ινστιτούτου για την Ειρήνη φέρει το όνομά του – Είχε προσπαθήσει να το διαλύσει μαζί με τον Μασκ

Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ χαράχθηκε στην πρόσοψη του Αμερικανικού Ινστιτούτου για την Ειρήνη, ενός οργανισμού με έδρα την Ουάσινγκτον, χθες Τετάρτη, την παραμονή της τελετής υπογραφής συμφωνίας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντα.

«Σήμερα το πρωί, το υπουργείο Εξωτερικών μετονόμασε το πρώην Ινστιτούτο για την Ειρήνη για να τιμήσει τον μεγαλύτερο διαπραγματευτή στην ιστορία του έθνους μας. Καλώς ήλθατε στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη Ντόναλντ Τραμπ», όπως αναφέρθηκε στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Twitter, συνοδευόμενο από μια φωτογραφία.

Πρόκειται για το ινστιτούτο, που ιδρύθηκε το 1984 υπό τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, το οποίο ο Τραμπ προσπάθησε να διαλύσει τους πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας του, απολύοντας τους περισσότερους από τους επικεφαλής του.

Εξάλλου, όπως σημειώνει το Associated Pres, ήταν ένας από τους πρώτους στόχους του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE) όπου ήταν επικεφαλής ο Έλον Μασκ.

Χρηματοδοτούμενος από το Κογκρέσο, αυτός ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός επεδίωκε, μεταξύ άλλων, την πρόληψη και την επίλυση διεθνών συγκρούσεων και, μέχρι νωρίτερα φέτος, απασχολούσε ερευνητές που ειδικεύονται σε διεθνείς υποθέσεις, όπως ένα think tank.

Στην έδρα αυτού του ιδρύματος, στο κέντρο της Ουάσινγκτον, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα η τελετή υπογραφής μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό της βίας στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία των προέδρων της ΛΔΚ Φελίξ Τσισεκέντι και της Ρουάντα Πολ Καγκάμε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι οι προσπάθειές του να τερματίσει αρκετές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο – Γάζα, Ινδία-Πακιστάν, Καμπότζη-Ταϊλάνδη, κ.λπ. – θα πρέπει να του χαρίσουν το Νόμπελ Ειρήνης.

