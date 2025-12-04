Κακοκαιρία Byron: Αναστέλλεται η λειτουργία εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

βρεφονηπιακός σταθμός

Ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Περιφέρεια Αττικής, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, δεν θα λειτουργήσουν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025:

  • οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας
  • η Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας
  • οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)
  • τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
  • η Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και
  • οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ.

22:08 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 4/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2997 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτη (4/12). Οι τυχεροί αριθμοί είναι...
21:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Μυστηριώδης άνδρας κυνηγάει και αρπάζει αδέσποτες γάτες στη Νέα Φιλαδέλφεια – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντα

Μία σοβαρή καταγγελία έρχεται στο φως της δημοσιότητας και αφορά μυστηριώδη άνδρα που κυνηγάει...
20:52 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Hellenic Train: Αμαξοστοιχία με 400 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Αγίων Αναργύρων – Καθυστερήσεις και στον Προαστιακό 

Αμαξοστοιχία της Hellenic Train με 400 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη,...
20:42 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Βίντεο από την στιγμή που κεραυνός πέφτει στην πίστα του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Βίντεο από την στιγμή που κεραυνός χτυπά την πίστα του διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλ...
