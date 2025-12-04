Κακοκαιρία Byron: Αναστέλλεται η λειτουργία εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής

Ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Περιφέρεια Αττικής, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, δεν θα λειτουργήσουν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025: