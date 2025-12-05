ΗΠΑ: Πλήγμα εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό το οποίο σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό μετέφερε ναρκωτικά – 4 νεκροί

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν χθες Πέμπτη ταχύπλοο το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τέσσερις άνδρες που επέβαιναν σ’ αυτό.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινείτο κατά μήκος γνωστής θαλάσσιας οδού λαθραίας μεταφοράς στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), αναρτώντας αποχαρακτηρισμένο απόσπασμα βίντεο του αεροπορικού πλήγματος, διάρκειας 21 δευτερολέπτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ