ΗΠΑ: Πλήγμα εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό το οποίο σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό μετέφερε ναρκωτικά – 4 νεκροί

Σύνοψη από το

  • Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων επιβαινόντων.
  • Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη, έπειτα από επιβεβαίωση των υπηρεσιών πληροφοριών για τη μεταφορά ναρκωτικών.
  • Το σκάφος κινούνταν κατά μήκος γνωστής θαλάσσιας οδού λαθραίας μεταφοράς, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο SOUTHCOM.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΗΠΑ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν χθες Πέμπτη ταχύπλοο το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τέσσερις άνδρες που επέβαιναν σ’ αυτό.

HΠΑ: Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινείτο κατά μήκος γνωστής θαλάσσιας οδού λαθραίας μεταφοράς στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), αναρτώντας αποχαρακτηρισμένο απόσπασμα βίντεο του αεροπορικού πλήγματος, διάρκειας 21 δευτερολέπτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βουλώνει η μύτη το βράδυ; Ειδικός του Cleveland απαντά τι να κάνουμε

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτό το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, λόγω monitoring – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:00 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση βομβών 2,68 δισ. δολαρίων στον Καναδά παρά το τεταμένο εμπορικό κλίμα

Την έγκριση πώλησης βομβών στον Καναδά, συνολικής αξίας 2,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίν...
03:05 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Αναστολή πτήσεων από και προς τη Βενεζουέλα για λόγους ασφαλείας

Ο κρατικός αερομεταφορέας της Κολομβίας, SATENA, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διακόπτει τις πτήσε...
23:15 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Πετρέλαιο, άμυνα και γεωπολιτική: Γιατί ο Πούτιν επισκέπτεται τον Μόντι – Λεπτές ισορροπίες σε δύσκολους καιρούς για Ρωσία και Ινδία

Οι σχέσεις Ρωσίας-Ινδίας είναι κρίσιμες και για τις δύο πλευρές. Η Ινδία έχει σχεδόν 1,5 δισεκ...
22:03 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Συναγερμός για το προεδρικό αεροσκάφος του Ζελένσκι – Το παρακολουθούσαν πέντε στρατιωτικά drones 

Πλοίο του ιρλανδικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε έως και πέντε drones να παρακολουθούν το αερο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»