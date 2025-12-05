Σοφία Μουτίδου: «Δημοσιογράφος μου… έστησε ερώτηση “παγίδα” – Του είπα: “θα έπρεπε να ντρέπεσαι, κόψ’ το τώρα”»

Συζήτηση άνοιξε στο Real View γύρω από τις πρόσφατες συνεντεύξεις της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη για τη σχέση και το διαζύγιό τους.

Σοφία Μουτίδου: «Υπάρχουν θέματα που δε θέλω να ακουμπήσω»

Η ηθοποιός περιέγραψε μια στιγμή από το παρελθόν, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν δημοσιογράφο που υπερέβη κατά πολύ τα όρια.

«Εγώ πήγα σε χυδαίο δημοσιογράφο πριν από πολλά χρόνια σε μαγνητοσκοπημένο που μου έστησε ερώτηση παγίδα για την προσωπική μου ζωή και του είπα “θα έπρεπε να ντρέπεσαι, κόψ’ το τώρα, που δεν είχες καν τη διακριτική ευχέρεια να σκεφτείς ότι δεν πρέπει να το ρωτήσεις δημόσια”» Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορούσε την προσωπική της ζωή και δεν ήθελε να του απαντήσει, βάζοντας τα όριά της.