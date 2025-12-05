Σοφία Μουτίδου: «Δημοσιογράφος μου… έστησε ερώτηση “παγίδα” – Του είπα: “θα έπρεπε να ντρέπεσαι, κόψ’ το τώρα”»

Σύνοψη από το

  • Συζήτηση άνοιξε στο Real View γύρω από τις πρόσφατες συνεντεύξεις της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη.
  • Η Σοφία Μουτίδου περιέγραψε μια στιγμή από το παρελθόν, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν δημοσιογράφο που υπερέβη κατά πολύ τα όρια.
  • Του είπε «θα έπρεπε να ντρέπεσαι, κόψ’ το τώρα, που δεν είχες καν τη διακριτική ευχέρεια να σκεφτείς ότι δεν πρέπει να το ρωτήσεις δημόσια» όταν της έστησε ερώτηση παγίδα για την προσωπική της ζωή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Σοφία Μουτίδου

Συζήτηση άνοιξε στο Real View γύρω από τις πρόσφατες συνεντεύξεις της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη για τη σχέση και το διαζύγιό τους.

Σοφία Μουτίδου: Σχολίασε τα όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου για διαζύγιο Χρηστίδου-Μαραντίνη – «Πόση κατινιά…»

Σοφία Μουτίδου: «Υπάρχουν θέματα που δε θέλω να ακουμπήσω»

Η ηθοποιός περιέγραψε μια στιγμή από το παρελθόν, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν δημοσιογράφο που υπερέβη κατά πολύ τα όρια.

«Εγώ πήγα σε χυδαίο δημοσιογράφο πριν από πολλά χρόνια σε μαγνητοσκοπημένο που μου έστησε ερώτηση παγίδα για την προσωπική μου ζωή και του είπα “θα έπρεπε να ντρέπεσαι, κόψ’ το τώρα, που δεν είχες καν τη διακριτική ευχέρεια να σκεφτείς ότι δεν πρέπει να το ρωτήσεις δημόσια”» Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορούσε την προσωπική της ζωή και δεν ήθελε να του απαντήσει, βάζοντας τα όριά της.

Σοφία Μουτίδου: «Με πήραν από εκπομπή για να καβγαδίσω με τον παρουσιαστή»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βουλώνει η μύτη το βράδυ; Ειδικός του Cleveland απαντά τι να κάνουμε

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτό το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, λόγω monitoring – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:20 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αργυρός: Ήταν να πάω για γιατρός στην Ιταλία, αλλά με κέρδισε το τραγούδι

Καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης...
01:20 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αργυρός: «Γενικός διευθυντής δισκογραφικής είχε πει “μην βάλεις τα λεφτά σε αυτόν, θα τα χάσεις”»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης...
23:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είχα το μωρό στο στήθος μου, το θήλαζα, έκλαιγα και δεν ήξερα το λόγο»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου την Πέμπτη (4/12). Η...
23:25 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Πάνος Ιωαννίδης: «Έχω χάσει 14 κιλά, θέλω να ασχοληθώ πολύ σοβαρά με τη γυμναστική»

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, τον Πάνο Ιωαννίδη. Ο κατ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»