Ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τη σύζυγό του: Όταν την είδα, είπα ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μου

  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, και την προσωπική τους ζωή.
  • Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι από την πρώτη στιγμή που την είδε, είπε «νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσω τη ζωή μου».
  • Τόνισε την ομορφιά, την δοτικότητα και την εξυπνάδα της, ενώ δήλωσε ότι νιώθει ασφάλεια μαζί της και πως εκείνη «έχει διαβάσει την ψυχή μου».
Για την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, μίλησε το βράδυ της Πέμπτης (4/12) στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και τον κοινό πια βίο με την εκλεκτή της καρδιάς του.

«Γνωριστήκαμε από έναν κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι και, όταν την είδα, είπα “νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσω τη ζωή μου”. Οπότε ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες και αυτό το πράγμα μας ένωσε τόσο πολύ. Ενώ είχαμε στην αρχή απόσταση, ήταν ο άνθρωπος που μου κράταγε συντροφιά και της έλεγα τις ανασφάλειες μου».

«Προφανώς και είναι πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι όμως και τόσο δοτικός άνθρωπος και τόσο έξυπνη. Καλό θα ήταν να την γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα αν και δεν της αρέσει τόσο πολύ η δημοσιότητα, δεν την συμπαθεί».

«Νομίζω ότι η Αλεξάνδρα έχει καταλάβει τι άνθρωπος είμαι, ξέρει πραγματικά την ψυχή μου. Έχει διαβάσει την ψυχή μου, δεν ξέρω πως το έχει καταφέρει, ή εγώ νομίζω πως την έχει διαβάσει. Νιώθω ασφάλεια μαζί της. Από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, μου έδειχνε ότι αγαπάει και θέλει να προστατέψει αυτό το πράγμα που εγώ είμαι» συμπλήρωσε, επίσης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

