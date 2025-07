Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η επική «μάχη» με… κατσαρίδα – «Μπορείς απλά να καλέσεις τη μαμά μου;» – Δείτε βίντεο

Την ώρα που το NBA αναταράσσεται από τη μεγάλη επιστροφή του Ντάμιαν Λίλαρντ στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε να αντιμετωπίσει μια εντελώς διαφορετική πρόκληση.

Κατά τη διάρκεια live μετάδοσης από την σύζυγό του, Μαράια, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσκλητη επισκέπτρια: μια κατσαρίδα. Με ψυχραιμία – και χιούμορ – προσπάθησε να την εξουδετερώσει χρησιμοποιώντας τα «παραδοσιακά» μέσα: παντόφλα και παπούτσι.

Η κάμερα κατέγραψε τον Αντετοκούνμπο σε στιγμές… έντασης:

«Είσαι σίγουρη ότι είναι μία; Ή είναι δύο; Είναι στη γωνία;», ρωτούσε αγχωμένος.

«Κλείσε την κάμερα, είναι η στιγμή μου να λάμψω!», φώναζε καθώς προετοιμαζόταν για τη… μεγάλη επέμβαση.

This guy man😂@Giannis_An34 trying to kill a roach live on Instagram😂#basketball #nba #antetokounmpo #bucks #euroleague pic.twitter.com/a59ngVqnaa

— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) July 17, 2025