Γιάνις Τίμα: Εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού

Σοκ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς σύμφωνα με το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο REN TV, ο Γιάνις Τίμα εντοπίστηκε νεκρός έξω από πολυκατοικία στη Μόσχα. Ο 32χρονος μπασκετμπολίστας είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα τη σεζόν 2018-19 με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πρόκειται για αυτοκτονία. Το πτώμα του Τίμα φέρεται να εντοπίστηκε στην είσοδο ενός πενταώροφου κτιρίου στη Μόσχα και δίπλα του βρέθηκε ένα τηλέφωνο με ένα screensaver που έγραφε «Call Anna» (καλέστε την Άννα). Η πρώην σύζυγος του μπασκετμπολίστα είναι η Ουκρανή τραγουδίστρια και ηθοποιός Άννα Σεντόκοβα.

Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τον θάνατο του 32χρονου μπασκετμπολίστα.

Russia: Professional basketball player from Latvia, Janis Timma found dead after falling out of an apartment building in Moscow.

He was married to singer Anna Sedokova, originally from Ukraine who immigrated to Russia to advance her career in around 2004. She lives in Moscow. pic.twitter.com/gP99ee4ZBo

— Igor Sushko (@igorsushko) December 17, 2024