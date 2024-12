Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Βανουάτου: Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια – Αναφορές για νεκρούς

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 17 Δεκεμβρίου 2024, ανοικτά των ακτών των νήσων Βανουάτου, στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πριν από λίγο ότι είδε πτώματα στην πρωτεύουσα των νήσων Βανουάτου, την Πορτ Βίλα.

Ο σεισμός, που αρχικά εκτιμήθηκε πως ήταν 7,4 βαθμών, προκάλεσε ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα των Βανουάτου —την Πορτ Βίλα—, ανάμεσά τους στις πρεσβείες των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με βίντεο που επαλήθευσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Reuter.

🚨#BREAKING: Extensive damage is being reported after a 7.3 magnitude earthquake struck off the coast of Port Vila, Vanuatu, including the collapse of the U.S. Embassy. pic.twitter.com/cHgFO77CEJ

— Liberty Watch (@LibertyWatchHQ) December 17, 2024