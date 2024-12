Ισχυρός σεισμός 7,3 βαθμών στην Πορτ Βίλα του Βανουάτου – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών καταγράφηκε νωρίς σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδος, στα ανοιχτά των ακτών των νησιών Βανουάτου στον Ειρηνικό Ωκεανό. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), ο σεισμός είχε το επίκεντρό του 30 χιλιόμετρα δυτικά της Πορτ Βίλα, πρωτεύουσας της νησιωτικής χώρας. Το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 43 χιλιόμετρα.

BREAKING: Massive Earthquake 🚨

A 7.4 magnitude earthquake struck 54 kilometers west of Port-Vila, Vanuatu. 🌍• Time: December 17, 1:47 UTC

• Depth: 10 km.

Tsunami threat is being assessed. Stay alert and safe!#earthquake #Vanuatu #breakingnews #tsunamialert pic.twitter.com/WcWBFMX4AD

