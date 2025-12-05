Γιάγια Τουρέ κατά Γκουαρντιόλα: «Θέλω να καταρρεύσει ο μύθος του – Μου φέρθηκε σαν σκουπίδι»

Ο Γιάγια Τουρέ επιτίθεται- μια ακόμα φορά- στον Πεπ Γκουαρντιόλα, προπονητή με τον οποίο συνεργάστηκε στην Μπαρτσελόνα και τη Μάντσεστερ Σίτι.

«Δεν βλέπω άνθρωπο, βλέπω ένα φίδι. Μου φέρθηκε σαν σκουπίδι», είπε ο Γιάγια Τουρέ για τον Γκουαρντιόλα σε μια συνέντευξη στο κανάλι YouTube «Zack» και δημοσίευε η Marca.

Ο Γιάγια Τουρέ, ο οποίος αγωνίστηκε στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2005-2006 και επέστρεψε το 2018, πριν μετακομίσει στην Κίνα, ένιωσε περιθωριοποιημένος και απομονωμένος από τον Γκουαρντιόλα στην Μπαρτσελόνα και τη Μάντσεστερ Σίτι.

«Η γυναίκα μου έλεγε πάντα γι’ αυτόν: “Διάβολε, δεν είναι άντρας, είναι κακός”. Τον θεωρεί αρνητικό άνθρωπο», θυμάται για τον Γκουαρντιόλα.

Ο Γιάγια Τουρέ δεν έχει ξεχάσει ότι το 2010…υποβιβάστηκε στον πάγκο της Μπαρτσελόνα υπό τον Γκουαρντιόλα, ο οποίος επέλεξε τον Σέρχιο Μπουσκέτς, και ότι έπαιξε μόνο εννέα παιχνίδια ως βασικός στην τελευταία του σεζόν στους Καταλανούς πριν μεταγραφεί στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γιάγια Τουρέ πήγε στη Μάντσεστερ Σίτι και αγωνίστηκε εκεί από το 2010 έως το 2018.

Η κακή σχέση μεταξύ του Αφρικανού ποδοσφαιριστή και του Γκουαρδιόλα συνεχίστηκε στη Σίτι. Ο Καταλανός προπονητής έφτασε το 2016 και έστειλε τον Τουρέ στον πάγκο.

Ο Ντιμίτρι Σέλουκ, ατζέντης του Γιάγια Τουρέ εκείνη την εποχή, δήλωσε μάλιστα στο BBC World Football ότι «ο Πεπ Γκουαρντιόλα σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Νομίζει ήδη ότι είναι Θεός».

Τον Μάιο του 2018, ο Γιάγια Τουρέ κατέληξε να φύγει από τη Σίτι για να παίξει-ξανά- για τον Ολυμπιακό.

«Θέλω να καταρρεύσει ο μύθος του Γκουαρντιόλα. Έχω την αίσθηση ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να καταστρέψει την τελευταία μου σεζόν στη Μάντσεστερ Σίτι. Προσπάθησα να καταλάβω γιατί έπαιζα τόσο λίγο. Ρώτησα ακόμη και σιωπηλά τους προπονητές φυσικής κατάστασης για τα στατιστικά μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι ήταν τόσο καλά, ή και καλύτερα, από αυτά των νεότερων παικτών που έπαιζαν, τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες, κατάλαβα ότι δεν ήταν θέμα φυσικής κατάστασης», σχολίασε ο 42χρονος πρώην ποδοσφαιριστής για το 2018.

Και πρόσθεσε: «Έχω αναρωτηθεί κι εγώ αν όλα αυτά οφείλονταν στο χρώμα του δέρματός μου, και δεν είμαι ο μόνος που έχει κάνει αυτή την ερώτηση. Και μερικοί παίκτες της Μπαρτσελόνα το έχουν αναρωτηθεί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω την αίσθηση ότι ζήλευε. Με έβλεπε ως αντίπαλο, σαν να έριχνα μια μικρή σκιά πάνω του».