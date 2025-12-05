Πτολεμαΐδα: Ανήλικος κατηγορείται για ληστεία σε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά – ΦΩΤΟ

  • Εξιχνιάστηκαν μία ληστεία και δύο απόπειρες ληστειών σε μίνι μάρκετ στην Πτολεμαΐδα, με δράστη έναν 16χρονο. Ο ανήλικος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε μπαλτά και μαχαίρι στις πράξεις του.
  • Ο 16χρονος φέρεται να αφαίρεσε 850 ευρώ από ένα μίνι μάρκετ, ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις συνάντησε την αντίδραση των ιδιοκτητών και έφυγε άπραγος. Τα περιστατικά έγιναν βραδινές ώρες τον τελευταίο ενάμιση μήνα.
  • Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν ο ρουχισμός, το ποδήλατο που χρησιμοποιούσε ως μέσο μεταφοράς, και 95 ευρώ. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εξιχνιάστηκαν μία ληστεία και δύο απόπειρες ληστειών, που διαπράχθηκαν στα τέλη του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου σε τρία μίνι μάρκετ στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Δράστης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είναι ένας 16χρονος, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποίησε και μπαλτά για να απειλήσει υπάλληλο.

Συγκεκριμένα, ο 16χρονος κατηγορείται ότι με την απειλή μπαλτά λήστεψε μίνι μάρκετ στην Πτολεμαΐδα, απ’ όπου αφαίρεσε 850 ευρώ. Ο ίδιος κατηγορείται – επιπλέον – ότι αποπειράθηκε να ληστέψει με την απειλή μαχαιριού άλλα δύο μίνι μάρκετ στην ίδια πόλη, αλλά καθώς συνάντησε την αντίδραση των ιδιοκτητών τους έφυγε άπραγος οδηγώντας το ποδήλατό του.

Την φερόμενη δράση του αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα περιστατικά έγιναν τον τελευταίο ενάμισι μήνα και βραδινές ώρες, λίγο πριν από το κλείσιμο των καταστημάτων – «στόχων».

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 16χρονου εντοπίστηκε ο ρουχισμός που φέρεται να έφερε κατά την τέλεση των πράξεών του, το ποδήλατο, ως μέσο μεταφοράς, και το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ, προερχόμενο από τις αξιόποινες πράξεις, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

