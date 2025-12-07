Formula 1: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις για πρώτη φορά στην καριέρα του

  • Ο Λάντο Νόρις αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής στη Φόρμουλα Ενα, εξασφαλίζοντας τον τίτλο στην αυλαία μίας συναρπαστικής σεζόν στο Αμπου Ντάμπι.
  • Ο Βρετανός οδηγός της McLaren κατέκτησε την τρίτη θέση που χρειαζόταν, παίρνοντας το «στέμμα» από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος περιορίστηκε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης.
  • Η McLaren έκανε το «νταμπλ», εξασφαλίζοντας το πρωτάθλημα κατασκευαστών και κατακτώντας τον τίτλο στους οδηγούς για πρώτη φορά από το 2008.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Formula 1: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις για πρώτη φορά στην καριέρα του
AP Photo/Darko Bandic

Ο Λάντο Νόρις αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1, εξασφαλίζοντας τον τίτλο στην αυλαία μίας συναρπαστικής σεζόν, που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Αμπου Ντάμπι.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren κατέκτησε την τρίτη θέση που χρειαζόταν για να πάρει το «στέμμα» από τον επί τετραετία πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, που είδε μεν πρώτος την καρό σημαία, αλλά περιορίστηκε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, δύο βαθμούς πίσω από τον Νόρις.

Ο Αυστραλός Οσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη McLaren, ο οποίος προπορευόταν στην κατάταξη για μεγάλο διάστημα της σεζόν, τερμάτισε δεύτερος στο γκραν πρι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ολοκλήρωσε τη χρονιά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, 13 βαθμούς πίσω από τον «ομόσταυλό» του.

Έτσι η McLaren έκανε το «νταμπλ», αφού είχε εξασφαλίσει εδώ και καιρό το πρωτάθλημα κατασκευαστών, ενώ κατέκτησε τον τίτλο στους οδηγούς για πρώτη φορά από το 2008 και το θρίαμβο του Λιούις Χάμιλτον.

04:40 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

