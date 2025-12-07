Δημόσιο: Έρχεται νέα ρύθμιση για οφειλές – Τι προβλέπει

Enikos Newsroom

οικονομία

ρύθμιση

Στα σκαριά του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης φαίνεται πως βρίσκεται η υλοποίηση μιας νέας  ρύθμισης για οφειλές προς το Δημόσιο.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ , το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεξεργάζεται μια εξατομικευμένη ρύθμιση για οφειλές η οποία δεν θα είναι οριζόντια και θα έχει τα εξής κριτήρια για την ένταξη σε αυτή:

  • τις συνολικές οφειλές. Τι χρωστάει δηλαδή ο φορολογούμενος είτε προς Εφορία είτε προς ταμεία.
  • το οικογενειακό του εισόδημα του φορολογούμενου,
  • την περιουσία (ακίνητη ή κινητή),
  • την οικογενειακή του κατάσταση,
  • την ηλικία,
  • το ιστορικό συνέπειας και κάποια ακόμη κριτήρια τα οποία όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός τότε και θα ανακοινωθούν

Τα χρέη

Υπενθυμίζεται πως  τα συνολικά χρέη προς την Εφορία και τα ταμεία είναι 162 δισ. ευρώ. Επίσης επισημαίνεται πως σήμερα όποιος φορολογούμενος χρωστάει στο δημόσιο και θέλει να ρυθμίσει το χρέος του μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λεγόμενη πάγια ρύθμιση, δηλαδή των 12-24 δόσεων.

09:22 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

