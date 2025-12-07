Βόλος: Διατάχθηκε ΕΔΕ για το σκάφος του Λιμενικού που προσάραξε σε λιμενοβραχίονα 

Σύνοψη από το

  • Το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος 615 προσάραξε στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου τις πρώτες πρωινές ώρες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και χαμηλής ορατότητας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
  • Ο κυβερνήτης του ΠΛΣ συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.
  • Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος, σκάφος Λιμενικού, ανέλκυση

Οι έντονα δυσμενείς καιρικές συνθήκες -άνεμοι Β/Α 4 με 5 μποφόρ- και η πολύ χαμηλή ορατότητα λόγω καταιγίδας ήταν, σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη, η αιτία της προσάραξης του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού 615 στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Το σκάφος επέστρεφε από περιπολία στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ποσειδών» όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού, «τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 615 (ΠΛΣ-615), κατά τον κατάπλου του, μετά από εκτέλεση περιπολίας στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”, προσάραξε στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου.

Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, το σκάφος προσάραξε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (ΒΑ 4-5 BF) και της χαμηλής ορατότητας λόγω καταιγίδας, που επικρατούσε στην περιοχή. Διενεργήθηκε αλκοολομέτρηση και στα τέσσερα μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ, με αρνητικά αποτελέσματα. Ο κυβερνήτης του ΠΛΣ συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή κας Εισαγγελέα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το ΠΛΣ-615 έχει ανελκυστεί.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που διενεργεί την προανάκριση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά, ενώ έχει δοθεί εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

 

