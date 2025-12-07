Κιλκίς: Συνελήφθη 25χρονος για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή – Μαζί με συνεργούς του κρατούσε παράνομα Τούρκο και ζητούσε χρήματα από συγγενικά του πρόσωπα 

  • Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας προχώρησαν στη σύλληψη 25χρονου Αφγανού στο Κιλκίς.
  • Ο συλληφθείς κατηγορείται πως, μαζί με αγνώστους, λήστεψαν και κρατούσαν παράνομα έναν 45χρονο Τούρκο, ζητώντας λύτρα από τους συγγενείς του στη Γερμανία.
  • Μετά την καταβολή περίπου 3.000 ευρώ, ο 45χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο 25χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη με ένταλμα ανακριτή.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Στη σύλληψη 25χρονου Αφγανού, σε περιοχή του Κιλκίς, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας.

Ο αλλοδαπός κατηγορείται πως μαζί με ομάδα αγνώστων, τα στοιχεία των οποίων δεν έχει ταυτοποιηθεί, στις 24 Μαρτίου λήστεψαν έναν 45χρονο υπήκοο Τουρκίας, τον οποίο στη συνέχεια κρατούσαν παράνομα σε αγροτική περιοχή.

Οι δράστες ζητούσαν χρήματα από συγγενικά πρόσωπα του 45χρονου Τούρκου που ζουν στη Γερμανία, προκειμένου να τον αφήσουν ελεύθερο. Οι συγγενείς του μετέφεραν με εταιρεία ταχυμεταφορών περίπου 3.000 ευρώ και δύο μέρες αργότερα ο 45χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Τόσο οι συγγενείς όσο και το ίδιο το θύμα έκαναν καταγγελίες στις αστυνομικές Αρχές και ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ο 25χρονος ταυτοποιήθηκε έπειτα από ενέργειες των αστυνομικών και η δικογραφία εστάλη στον ανακριτή, ο οποίος εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης.

