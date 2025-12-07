Αυγή: Παραιτήθηκε ο διευθυντής μετά το πρωτοσέλιδο για τον Τσίπρα – «Δεν απηχεί τις απόψεις μας» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το πρωτοσέλιδο της Αυγής, καθώς παραιτήθηκε ο διευθυντής της εφημερίδας. «Έγινε δεκτή η παραίτηση του Σπύρου Σουρμελίδη από τη θέση του διευθυντή της Αυγής. Το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο» λένε από την Κουμουνδούρου.

Στο πρωτοσέλιδο που ξεχωρίζει ο τίτλος: «ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας βίοι παράλληλοι» αναφέρεται επίσης πως υπάρχει «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο-Χαρίτση» και «Κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ». Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνεται πως «η παρουσίαση της «Ιθάκης» είναι προάγγελος κόμματος».

Στο κύριο άρθρο με τίτλο «Χωρίς περιστροφές» αναφέρεται ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ξεκάθαρη επιλογή για την αποκλειστικά δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους» ενώ εντός του άρθρου τονίζεται ότι «οι βίοι του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα από εδώ και μπρος θα είναι παράλληλοι. Με την ελπίδα ότι οι πορείες δεν θα στραβώσουν για να γίνουν συγκρουσιακές».

Αναλυτικά το κύριο άρθρο της «Αυγής της Κυριακής»

Οι βίοι του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα από εδώ και μπρος θα είναι παράλληλοι. Με την ελπίδα ότι οι πορείες δεν θα στραβώσουν για να γίνουν συγκρουσιακές. Άλλωστε, ο αντίπαλος είναι η πολιτική Μητσοτάκη και ακόμα περισσότερο οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις που κυριαρχούν στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ανοιχτά και ξεκάθαρα στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλλάς ότι δεν επιθυμεί να μοιραστεί πλέον αποφάσεις, συμπεράσματα, επιλογές προσώπων και πολιτικών με τους πρώην συνοδοιπόρους και συντρόφους του.

Το είπε όσο πιο έντονα μπορούσε, ίσως γιατί η εικόνα στο Παλλάς την Τετάρτη το βράδυ δεν ήταν η απολύτως επιθυμητή. Ήταν εκεί κόσμος της Αριστεράς, επ’ ουδενί ο κόσμος του rebranding.

Η επιλογή του και η στόχευσή του πρέπει να γίνουν ευθέως αποδεκτές από όλους. Πρωτίστως, από παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Δεν έχει πλέον νόημα κάποιο κρυφτούλι ούτε κάποιες εκδηλώσεις συμπάθειας (κατανοητής και αναμενόμενης), δεν χωράνε συναισθηματικές συμπεριφορές στην ένταση των γεγονότων. Ούτε πρέπει να γίνονται αποδεκτά υπονοούμενα και υπόγειες απειλές!

Την ώρα που στη χώρα η πρωτογενής παραγωγή διαλύεται, με πολλούς επιπλέον κινδύνους, και συνεχίζει να διοικεί μια κυβέρνηση βουτηγμένη στα οικονομικά σκάνδαλα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του Σωκράτης Φάμελλος έχουν πρόγραμμα, έχουν επιλογές, επιδιώκουν σύμπλευση υπαρκτών δυνάμεων στην Αριστερά και στην Κεντροαριστερά. Δηλώνεται σαφέστατα ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχει, άλλωστε, άλλος δρόμος από αυτόν της προσπάθειας να ακουστούν οι προτάσεις, να ακουστούν ακόμα πιο πειστικά και εντονότερα.

Η σύμπλευση και η συμπόρευση είναι πάντα θετικές επιλογές. Δεν είναι οι μόνες, και κυρίως χρειάζονται περισσότεροι από ένας για να γίνουν πραγματικότητα.