FIFA: Σκέψεις για δικαίωμα για “challenge” και… στο ποδόσφαιρο

Μπροστά σε μία μεγάλη προσθήκη που θα αλλάξει το ποδόσφαιρο είναι η FIFA, καθώς όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου κάνει σκέψεις για την είσοδο του δικαιώματος για “challenge”.

Το VAR είναι με διαφορά η μεγαλύτερη προσθήκη στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, με την IFAB (επιτροπή διαιτησίας της FIFA) να επεξεργάζεται νέες αλλαγές στο “Βασιλιά των Σπορ”.

Μία από αυτές αποκάλυψε ο πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής, Πιερλουίτζι Κολίνα, με τον Ιταλό να αναφέρει πως η FIFA οραματίζεται να επιτρέψει στους προπονητές να κάνουν “challenge” αποφάσεις των διαιτητών κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το “challenge” στο ποδόσφαιρο έχει ήδη δοκιμαστεί στα Παγκόσμια Κύπελλα γυναικών Κ17 και Κ21, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εξετάσουν την επιρροή του στον αγώνα και να βελτιώσουν τυχόν παραλείψεις ή λάθη.

Το “challenge” θα λειτουργεί όπως στο βόλεϊ και στο μπάσκετ, που οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύουν τους προπονητές τους εάν μία φάση έχει δοθεί λάθος, με σκοπό οι προπονητές να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους και να αλλάξει η αρχική απόφαση του διαιτητή.

