Έξαλλος ο Άταμαν: «Δεύτερη ανοησία που μας κάνει η FIBA, δεν πέτυχαν τον στόχο τους»

Η Τουρκία αν και δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη Σουηδία πήρε εν τέλει το εισιτήριο για την φάση των “8” του EuroBasket, επικρατώντας των Σκανδιναβών με 85-79 και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πολωνία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Σύμφωνα με τον Έργκιν Άταμαν, η μέτρια εμφάνιση των παικτών του οφείλεται στο γεγονός πως το τζάμπολ της αναμέτρησης προγραμματίστηκε για τις 12:00.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αν προγραμματίσεις το παιχνίδι της ομάδας που τερμάτισε πρώτη στον όμιλο το πρωί, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Υπάρχει κάτι που ονομάζεται ρυθμός του σώματος. Αυτή είναι η δεύτερη ανοησία που μας έχει κάνει η FIBA. Ένας απίστευτος παραλογισμός. Κρίνω αυστηρά τη FIBA. Δεν πέτυχαν τον στόχο τους».