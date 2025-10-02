Europa League: Στο… κυνήγι του «απόλυτου» ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Europa League: Στο… κυνήγι του «απόλυτου» ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Το εμφατικό «διπλό» της περασμένης Πέμπτης (25/9) στη Βέρνη, με το 4-1 απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, όχι μόνο έβγαλε το… καπάκι απ’ τη χύτρα της πίεσης που είχε συσσωρευτεί τις τελευταίες εβδομάδες πάνω από το «τριφύλλι», αλλά ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο στον Παναθηναϊκό για την πρόκριση στα νοκ-άουτ, που είναι και ο πρώτος στόχος του στη διοργάνωση.

Πλέον, το «τριφύλλι» έχει μπροστά του μία πολύ μεγάλη ευκαιρία το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 19:45, CosmoteSports 3HD) απέναντι στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, να διπλασιάσει τις νίκες του και να «στρώσει» ακόμη περισσότερο τον φετινό ευρωπαϊκό δρόμο του.

Χωρίς τον Σίριλ Ντέσερς, που έμεινε εκτός λόγω του τραυματισμού του στην ποδοκνημική (διάστρεμμα) το οποίο υπέστη στην προπόνηση την παραμονή του αγώνα με τη Γιούνγκ Μπόις, και με μοναδική «αιχμή του δόρατος» τον Κάρολ Σφιντέρσκι, ο Παναθηναϊκός θέλει να επιβάλλει το δικό του τέμπο απέναντι σε μία ομάδα που μπορεί να μην κουβαλάει «ευρωπαϊκή ιστορία», αλλά παραμένει εκπρόσωπος της ολλανδικής σχολής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον βαθμό επικινδυνότητάς της.

Ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να κάνει ξανά αλλαγές, «φρεσκάροντας» την ενδεκάδα του «τριφυλλιού», η οποία θα έχει αρκετές ομοιότητες με το σχήμα που «άλωσε» πριν από μία εβδομάδα τη Βέρνη.

Όπερ σημαίνει πως τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσουν βασικοί στον αγώνα του ΟΑΚΑ έχουν οι: Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (ή Μλαντένοβιτς), Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Τετέ, Μπακασέτας, Ζαρουρί και Σφιντέρσκι.

Ο Κόντης μπορεί να υπολογίζει και στον Μπάρτλομιεϊ Ντραγκόφσκι, που ξεπέρασε πλήρως τον ελαφρύ τραυματισμό του στο γόνατο, προπονήθηκε την Τετάρτη (1/10) σε φουλ πρόγραμμα και θα είναι διαθέσιμος. Αντίθετα, ο Φακούντο Πελίστρι έκανε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα, μαζί με τον Ντέσερς, και θα βρεθεί στην εξέδρα, όπως και οι Μίλος Πάντοβιτς, Άλεξ Γερεμέγεφ, Ντάνιελ Μαντσίνι και Τιν Γεντβάι, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Αναλυτικά, οι διαθέσιμοι παίκτες του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς είναι οι εξής:

  • Τερματοφύλακες: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης.
  • Αμυντικοί: Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης (οι τρεις τελευταίοι είναι μέλη της List B).
  • Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς.
  • Επιθετικοί: Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

