Αγγλία: Ξεκίνησε έρευνα για τον οπαδό που πρόσβαλε τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και η Σέφιλντ Γουένσντεϊ ξεκίνησαν από το απόγευμα της Κυριακής (10/11) σε συνεργασία με την αγγλική αστυνομία, έρευνα για τον εντοπισμό του οπαδού της Γουένσντεϊ, ο οποίος βεβήλωσε με το χειρότερο τρόπο τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ, κατά τη διάρκεια του αγώνα των δύο ομάδων.

Ένας οπαδός των γηπεδούχων, προέβη σε μία θλιβερή κίνηση για να εκνευρίσει τους φιλάθλους της Γιουνάιτεντ γράφοντας στο κινητό του «που είναι ο Μπάλντοκ;» το οποίο κι έδειχνε με απίστευτο θράσος. Η φωτογραφία του, ωστόσο, κυκλοφόρησε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά στα social media με τα δύο αγγλικά κλαμπ να συνεργάζονται για να βρεθεί ο ανεγκέφαλος οπαδός και να τιμωρηθεί παραδειγματικά.

Μάλιστα η διοίκηση της Σέφιλντ Γουένσντεϊ εξέδωσε κι ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Ο σύλλογος είναι ενήμερος για μια εικόνα που κυκλοφορεί στα social media και καταδικάζει απερίφραστα αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Εργαζόμαστε μαζί με την αστυνομία του Νότιου Γιόρκσαϊρ για μια άμεση έρευνα και καθιστούμε απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχει θέση στο ποδόσφαιρο ή στην κοινωνία για τέτοιες αποκρουστικές συμπεριφορές».

Sad I’ve got to even tweet this but can anyone recognise the individual with text on their phone saying “Where’s Baldock” #sufc #twitterblades #swfc pic.twitter.com/TiG6hnrXbI

Everyone loves a bit of banter but this isn’t welcome anywhere in football… ‘fans’ like this don’t deserve to be part of the game. Ban him for life @swfc, @SheffieldUnited… & @EFL @syptweet should take a look into this looser too! @PedrycBrandon ❌#UTB #SheffieldDerby pic.twitter.com/EGvkbiLsMv

— Adam Parsons (@AdamParsons93) November 10, 2024