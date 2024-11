Τζορτζ Μπάλντοκ: Οπαδός της Σέφιλντ Γουένσντεϊ πρόσβαλε την μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή – ΦΩΤΟ

Ένα ντροπιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στο «Μπράμαλ Λέιν» κατά την διάρκεια του τοπικού ντέρμπι του Σέφιλντ, όταν ένας οπαδός της Γουένσντεϊ επιχείρησε να προκαλέσει τους φιλάθλους της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ προσβάλλοντας την μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Έγραψε στο κινητό του με μεγάλα γράμματα το μήνυμα: «Πού είναι ο Μπάλντοκ;» και το έδειχνε επιδεικτικά στους οπαδούς των «Λεπίδων».

Για κακή του τύχη το πρόσωπό του καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα και η φωτογραφία του διέρρευσε στα social media. Πλέον, μοιάζει εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορέσει να ξαναμπεί σε γήπεδο.

Δείτε την εικόνα:

Sad I’ve got to even tweet this but can anyone recognise the individual with text on their phone saying “Where’s Baldock”#sufc #twitterblades #swfc pic.twitter.com/TiG6hnrXbI

— All Things Sheffield United (@AllThingsBlades) November 10, 2024