Τζορτζ Μπάλντοκ: Οδύνη στην κηδεία του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή – «Αναπαύσου εν ειρήνη, θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας» – ΦΩΤΟ

Σε κλίμα θλίψης και οδύνης πραγματοποιήθηκε στις 14:15 (ώρα Αγγλίας) στη μικρή πόλη του Μίλτον Κινς, 80 χλμ. ΒΔ του Λονδίνου, η κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών σκορπώντας την θλίψη σε όλο το ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Παρόντες ήταν παίκτες του Παναθηναϊκού, το προπονητικό επιτελείο αλλά και η διοίκηση, που έφτασαν στην Αγγλία νωρίς το πρωί με πτήση τσάρτερ.

Μαζί ήταν φυσικά και μέλη της Εθνικής Ελλάδος, αλλά και ο Έλληνας πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γιάννης Τσαούσης, που τίμησε με αυτό τον τρόπο την μνήμη του διεθνούς μπακ.

Το «τριφύλλι», με ανάρτηση στα social media, αποχαιρέτησε οριστικά τον πρώην ποδοσφαιριστή του συλλόγου. «Αναπαύσου εν ειρήνη Τζορτζ Μπάλντοκ, θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας» ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού.

Rest In Peace George 🕊️

You will always be with us in our hearts 💚#PAOFC #Panathinaikos #GB32 pic.twitter.com/gRl4NfXSE4

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 30, 2024