Ναΐμ Κασέμ: «Η οργάνωση ανακάμπτει και θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ισραήλ» – Η πρώτη δήλωση του νέου ηγέτη της Χεζμπολάχ

Ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε σήμερα ότι το σιιτικό κίνημα έχει αρχίσει να «ανακάμπτει» μετά τα «οδυνηρά πλήγματα» του Ισραήλ και τις πολυάριθμες απώλειες ηγετικών και άλλων στελεχών της οργάνωσης από ισραηλινά πλήγμα από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

«Η Χεζμπολάχ έχει αρχίσει να ανακάμπτει και να καλύπτει κενές θέσεις» αξιωματούχων που σκοτώθηκαν, τόνισε ο Κασέμ στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον διορισμό του στην ηγεσία της οργάνωσης σε μια προηχογραφημένη ομιλία. Πρόσθεσε ότι το φιλοϊρανικό κίνημα δεν πολεμά «για λογαριασμό κανενός», διαμηνύοντας ότι η Χεζμπολάχ θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ισραήλ.

Εξαίροντας την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Κασέμ είπε ότι η λιβανέζικη οργάνωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει το λαό της Γάζας και «να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο που αποτελεί το Ισραήλ για ολόκληρη την περιοχή».

Καθισμένος σε μια άγνωστη τοποθεσία με φόντο σημαίες της Χεζμπολάχ και του Λιβάνου και ένα πορτρέτο του Νασράλα, ο Κασέμ ισχυρίζεται ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ από την ίδρυσή της το 1982 μέχρι σήμερα έχουν αποτρέψει την ίδρυση ισραηλινών οικισμών στο λιβανέζικο έδαφος

«Θα συνεχίσουμε το πολεμικό μας σχέδιο μέσα στα καθορισμένα πολιτικά πλαίσια, θα συνεχίσουμε στο μονοπάτι του πολέμου», τόνισε προσθέτοντας ότι σχεδιάζει να ακολουθήσει την ατζέντα του προκατόχου του, Χασάν Νασράλα.

«Φύγετε από τα εδάφη για να περιορίσετε τις απώλειές σας, αν παραμείνετε θα πληρώσετε το τίμημα», τόνισε.

Ο Νασράλα σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου σε ισραηλινή επιδρομή σε συνοικία της νότιας Βηρυτού και ο Χάσεμ Σαφιεντίν, θεωρούμενος διάδοχός του, σκοτώθηκε επίσης στις αρχές του Οκτωβρίου από ισραηλινό πλήγμα.

Χθες, σε μια προφανή απειλή, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε ότι η θητεία του νεοδιορισθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ, είναι «προσωρινή».

Hezbollah’s new leader, Sheikh Naim Qassem, says he will continue the path of Sayyed Hassen Nasrallah pic.twitter.com/EFwZNgOv1w

— Press TV 🔻 (@PressTV) October 30, 2024