Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η σύζυγός του, Γελένα Ρίστιτς, παραμένουν σε απομόνωση μαζί με τα παιδιά τους και τους σκύλους τους, ελέω κορονοϊού και αποφάσισαν να προκαλέσουν σε ένα "acro yoga challenge" τα υπόλοιπα ζευγάρια του κόσμου!

«Με τη Γελένα αποφασίσαμε να σας προκαλέσουμε να δοκιμάσετε αυτή την acro yoga στάση με τον παρτενέρ σας, τα παιδιά σας, τον συγκάτοικό σας, τους γονείς σας, τον προπονητή σας, με όποιον μένετε στο σπίτι,» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Τwitter ο διάσημος Σέρβος τενίστας και ανάρτησε το σχετικό βίντεο.

Να... λοιπόν πως διατηρεί τους κοιλιακούς του ο Νόβακ Τζόκοβιτς!

#HappyEaster everyone! Awaiting our Orthodox Christian Easter to arrive with plenty of time for new challenges 🤔... @jelenadjokovic and I decided to challenge you guys and our @novakfoundation community to try this acro yoga position this week... pic.twitter.com/AkCqZBo4PB