Διεκόπη η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του – Πότε θα συνεχιστεί

Σύνοψη από το

  • Η δίκη του ζεύγους απότακτων αστυνομικών, που κατηγορούνται για βαριά κακουργήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών τους, ξεκίνησε σήμερα (07/01) αλλά διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 3 Φεβρουαρίου.
  • Ο 46χρονος πρώην αστυνομικός, προφυλακισμένος από τον Δεκέμβριο του 2024, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου και πορνογραφία, ενώ η σύζυγός του απουσίαζε από τη διαδικασία.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταθέσεις των ανήλικων παιδιών που περιγράφουν σκληρή βία, με τη 35χρονη μητέρα να ισχυρίζεται ότι ενήργησε υπό καθεστώς φόβου και απειλών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Αστυνομικός Βουλής Βιασμοί

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ξεκίνησε σήμερα (7/1) η δίκη του ζεύγους πολύτεκνων, απότακτων πλέον, αστυνομικών που κατηγορούνται για βαριά κακουργήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών τους. Ωστόσο η διαδικασία διεκόπη λόγω ασθένειας του συνηγόρου υπεράσπισης της γυναίκας και θα συνεχιστεί στις 3 Φεβρουαρίου.

Της Άννας Κανδύλη

Στο εδώλιο κάθισε ο 46χρονος πρώην αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στη Βουλή και είναι προφυλακισμένος από τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ η 35χρονη σύζυγός του, επίσης πρώην αστυνομικός, απουσίαζε.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά κακουργήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Η υπόθεση έφθασε στη Δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελίες της μητέρας σε βάρος του πατέρα.

Ο 46χρονος κατηγορείται για συνολικά 12 αξιόποινες πράξεις, όπως πορνογραφία ανηλίκων με χρησιμοποίηση παιδιού κάτω των 15 ετών και ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταθέσεις των ανήλικων παιδιών, οι οποίες περιγράφουν περιστατικά ιδιαίτερα σκληρής βίας, καθώς και σκηνές κακοποίησης της μητέρας από τον πατέρα. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι καταθέσεις των παιδιών είναι προϊόν χειραγώγησης από τη μητέρα.

Η 35χρονη, η οποία είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, φέρεται να έχει περιγράψει τη συμμετοχή της σε πράξεις κακοποίησης, ισχυριζόμενη ωστόσο ότι ενήργησε υπό καθεστώς φόβου και απειλών.

Η διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση, λόγω εξαίρεσης της προέδρου που είχε αρχικά κληρωθεί, ενώ το δικαστήριο διόρισε πραγματογνώμονα ψυχολόγο για την εξέταση της κατηγορουμένης.

