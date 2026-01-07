Είναι πολύ δύσκολο να νιώθεις ότι περιβάλλεσαι από δικούς ανθρώπους που μπορούν να σε στηρίξουν και εκείνοι από μέσα τους, να σε κρίνουν. Ο παράγοντας που ξεχωρίζει εδώ είναι η αυθεντικότητα.

Αυτές οι αθώες, αλλά γεμάτες επίκριση, πλάγιες ματιές ή η λεπτή αλλαγή στον τόνο της φωνής τους, όλα αποκαλύπτουν τις πραγματικές τους προθέσεις.

Η αναγνώριση τους δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά έχουν παρατηρηθεί οκτώ αναγνωρίσιμα σημάδια για να προσέξετε. Από εδώ και πέρα, είτε πρόκειται για τον συνάδελφό σας, είτε για φίλο ή μέλος της οικογένειας, θα είστε πιο έτοιμοι να αποκαλύψετε τα αληθινά τους πρόσωπα.

Στο άρθρο αυτό, αναλύονται όλες οι ενδείξεις που μαρτυρούν ότι, ένας άνθρωπος σας κρίνει, παρόλο που επιφανειακά δείχνει ότι σας στηρίζει.

Όσοι προσποιούνται ότι είναι υποστηρικτικοί ενώ σε κρίνουν, δείχνουν αυτά τα 8 σημάδια

Συμβουλές που δεν ζητήσατε

Προσβολές μεταμφιεσμένες ως… κοπλιμέντα

Ασταμάτητη κριτική

Ύπουλο κορόιδεμα

Απουσία ουσιαστικής ενσυναίσθησης

Υποτίμηση των επιτυχιών σας

Διαρκείς συγκρίσεις

Εκμεταλλεύονται τα ευάλωτα σημεία σας

Συμβουλές που δεν ζητήσατε

Ένα καλό σύστημα υποστήριξης είναι ζωτικής σημασίας στη ζωή. Μπορεί να σας σώσει από πολύ άγχη και να βοηθήσει στη διαμόρφωση των αποφάσεών σας.

Όμως, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε κάποιον που πραγματικά νοιάζεται για εσάς και κάποιον που κρίνει υποκριτικά, προσφέροντας συμβουλές.

Αυτοί οι λεγόμενοι «υποστηρικτές» συχνά νιώθουν την ανάγκη να δώσουν συμβουλές χωρίς να τις ζητήσετε.

Το κριτικό τους βλέμμα αξιολογεί τις επιλογές σας στη ζωή, τις επαγγελματικές κινήσεις, τις σχέσεις σας ή ακόμα και τα ρούχα σας!

Αυτές οι μη ζητημένες συμβουλές συχνά έρχονται με το πρόσχημα του «απλώς προσπαθώ να βοηθήσω», αλλά αν προσέξετε λίγο παραπάνω, οι αληθινές τους προθέσεις γίνονται λιγότερο σαφείς.

Μήπως αυτή η ανατροφοδότηση ακούστηκε πραγματικά υποστηρικτική ή ήρθε περισσότερο σαν κριτική; Υπάρχει κάποιο υποκείμενο στοιχείο ανωτερότητας στις ς συμβουλές τους;

Αν παρατηρήσετε αυτή τη συμπεριφορά, είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι κάποιος προσποιείται ότι σας στηρίζει ενώ στην πραγματικότητα σας κρίνει.

Αλλά θυμηθείτε, είναι σημαντικό να διακρίνετε τη βοήθεια που προέρχεται από καλές προθέσεις και την κριτική που κρύβεται πίσω από την υποστήριξη.

Προσβολές μεταμφιεσμένες ως… κοπλιμέντα

Το «negging» είναι μια ύπουλη και χειριστική τακτική.

Είναι ο μηχανισμός όπου κάποιος κάνει ένα συνειδητά πονηρό κομπλιμέντο ή μια ήπια προσβολή με σκοπό να υπονομεύσει το άτομο με το οποίο μιλάει.

Στην αρχή, μοιάζει σαν αθώο πειραχτικό σχόλιο, απλώς φιλικό χιούμορ. Αλλά αυτή η επικοινωνιακή συνήθεια κρύβει επίκριση και απαξίωση.

Οι αληθινοί φίλοι δεν έχουν την ανάγκη να υπονομεύουν υποσυνείδητα την αυτοεκτίμησή σας. Σκοπός τους δεν είναι “να μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα”.

Αν παρατηρήσετε τη συμπεριφορά αυτή, προσέξτε.

Ίσως το άτομο αυτό να προσποιείται ότι σας στηρίζει, αλλά στην πραγματικότητα σας κρίνει.

Ασταμάτητη κριτική

Έχετε ακούσει ποτέ για τον Δείκτη Losada;

Αρχικά προέκυψε από έρευνες για την αποτελεσματικότητα των ομάδων στους χώρους εργασίας, και προτείνει ότι μια αναλογία 2,9 ή περισσότερων θετικών σχολίων προς κάθε αρνητικό σχόλιο υποδεικνύει μια ομάδα ή σχέση υψηλής απόδοσης.

Αυτή η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί και στις προσωπικές ζωές. Σε ένα υγιές σύστημα υποστήριξης, η ενθάρρυνση και η θετική ενίσχυση συχνά υπερισχύουν της κριτικής.

Ωστόσο, οι άνθρωποι που προσποιούνται ότι στηρίζουν ενώ στην πραγματικότητα κρίνουν, λειτουργούν διαφορετικά.

Η προσοχή τους συνήθως στρέφεται προς το αρνητικό.

Μπορεί να επικρίνουν τις επιλογές σου, να αμφισβητούν τις ικανότητές σου ή να εντοπίζουν συνεχώς φαινομενικές ατέλειες.

Αυτή η μορφή πανταχόθεν κριτικής είναι ένα βασικό σημάδι ότι η υποστηρικτική τους πρόσοψη ενδέχεται να κρύβει μια κριτική οπτική.

Η υγιής και εποικοδομητική κριτική είναι ωφέλιμη, αλλά η ασταμάτητη κριτική;

Αυτός είναι ένας κριτικός φίλος με τη μάσκα του καλού φίλου.

Ύπουλο κορόιδεμα

Το να είσαι παιχνιδιάρης και να κάνεις λίγο ελαφρύ χιούμορ είναι ένα συνηθισμένο κομμάτι των φιλιών και των σχέσεων. Αλλά πότε περνάει το όριο;

Η γραμμή αυτή βρίσκεται στη θολή ζώνη της υποβόσκουσας ειρωνείας.

Εδώ είναι που παίρνουν πράγματα που πραγματικά σε ενθουσιάζουν ή που είσαι περήφανος για αυτά και τα πειράζουν μέχρι να σε κάνουν να νιώσεις άβολα ή απογοητευμένος.

Για παράδειγμα, αν πρόσφατα ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη ζωγραφική και είσαι περήφανος για την πρόοδό σου, ένας υποστηρικτικός άνθρωπος θα σε ενθαρρύνει και θα θαυμάσει την αφοσίωσή σου.

Αντίθετα, κάποιος που προσποιείται ότι σε στηρίζει ενώ σε κρίνει, μπορεί να κοροϊδέψει αδιάφορα το έργο σου, απορρίπτοντας την προσπάθειά σου και υπονομεύοντας την περηφάνια σου.

Αυτά τα μικρά σημάδια ειρωνείας, ειδικά αν είναι συχνά, συνήθως έχουν σκοπό να σε κρατήσουν σε μια θέση που εξυπηρετεί την κριτική τους οπτική, και όχι το συμφέρον της προσωπικής σου ανάπτυξης. Αν κάποιος υποβαθμίζει τις επιτυχίες ή τις χαρές σου, ήρθε η ώρα να αμφισβητήσεις την υποστήριξή του.

Απουσία ουσιαστικής ενσυναίσθησης

Η ενσυναίσθηση – η ικανότητα να κατανοούμε και να μοιραζόμαστε τα συναισθήματα του άλλου – είναι το θεμέλιο κάθε αυθεντικής και υποστηρικτικής σχέσης. Μας κάνει να νιώθουμε ακουσμένοι, επικυρωμένοι, και μας επιτρέπει να συνδεθούμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο.

Όταν κάποιος φαίνεται να σας υποστηρίζει αλλά στην πραγματικότητα σας κρίνει, η ενσυναίσθησή του φαίνεται ψεύτικη. Αντί να νιώσει τα συναισθήματά σας, μπορεί να απαντήσει με άδειες φράσεις ή να αλλάξει ξαφνικά το θέμα.

Μπορεί να σας χτυπήσει συγκαταβατικά στην πλάτη, αλλά τα μάτια του… τα μάτια του λένε μια διαφορετική ιστορία.

Η ευαλωτότητα είναι δύσκολη. Σημαίνει να ανοίξεις την καρδιά και τα μυστικά σου σε κάποιον άλλο, και το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να αναλύσουν τον πόνο σου και να τον καταχωρίσουν ως άλλο ένα κομμάτι απόδειξης στην κρίση τους για σένα.

Η έλλειψη αληθινής ενσυναίσθησης όχι μόνο προκαλεί βλάβη, αλλά είναι και ένα χαρακτηριστικό σημάδι ότι κάποιος ίσως δεν είναι τόσο υποστηρικτικός όσο ισχυρίζεται.

Θυμηθείτε, ένας φίλος είναι εκείνος που εισέρχεται στη ζωή σας όταν ο κόσμος έχει φύγει από αυτήν.

Υποτίμηση των επιτυχιών σας

Οι επιτυχίες, μεγάλες ή μικρές, είναι ορόσημα στη ζωή μας. Μπορούν να αποτελέσουν μια ισχυρή κινητήρια δύναμη για να συνεχίσουμε και να ξεπεράσουμε τα όριά μας. Φυσικά, μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές με τους ανθρώπους που πιστεύουμε ότι είναι δίπλα μας.

Μια προσωπική σας κατάκτηση, ειδικά μετά από κόπο και προσπάθεια, σημαίνει πολλά.

Οι άνθρωποι που σας νοιάζονται πραγματικά θα νιώσουν τη χαρά σας και θα το δείξουν.

Ένας άνθρωπος που σας κρίνει, μπορεί να παραβλέψει την επιτυχία σας, υποτιμώντας την σαν να είναι κάτι αδιάφορο.

Οι αληθινοί υποστηρικτές μας ενθαρρύνουν στην ανάπτυξή μας και την επιτυχία μας, συμμετέχοντας στον εορτασμό όταν πετυχαίνουμε. Ωστόσο, εκείνοι που απλώς προσποιούνται, συχνά αγνοούν τις επιτυχίες μας ή υποτιμούν τη σημασία τους.

Αν το παρατηρήσετε αυτό, αξίζει να κοιτάξετε πιο βαθιά την ένταση της υποστήριξής τους και την ειλικρίνειά τους.

Διαρκείς συγκρίσεις

Σκεφτείτε την τελευταία φορά που μοιραστήκατε κάτι από τη ζωή σας με κάποιον – μια πρόσφατη επιτυχία, μια δυσκολία, μια νέα ευκαιρία. Πώς αντέδρασαν;

Σας άκουσαν και συμμετείχαν στη συζήτηση ή το χρησιμοποίησαν ως αφετηρία για να μιλήσουν για τα επιτεύγματα ή τις αποτυχίες κάποιου άλλου;

Αν είναι το δεύτερο, ίσως να έχετε να κάνετε με κάποιον που απλώς προσποιείται ότι σας υποστηρίζει, ενώ κρίνει σιωπηλά. Αυτοί οι άνθρωποι συχνά καταφεύγουν στην σύγκριση κάθε φορά που ανοιχτείτε για κάτι.

«Τα πήγες καλά, αλλά κοίτα τι κατάφερε η Άννα.» «Δεν είσαι ο μόνος που το παλεύει, ο Πέτρος δυσκολεύεται πραγματικά.»

Αυτές οι συγκρίσεις που δεν ζητήσατε δεν είναι για να σας προσφέρουν μια νέα οπτική, αλλά για να υποτιμήσουν τις εμπειρίες σας και να σας κρατήσουν δεμένους στον δικό τους ορισμό του «σωστού» ή του «επιτυχημένου».

Θυμηθείτε, η σύγκριση δεν είναι νοιάξιμο. Οι εμπειρίες σας είναι πραγματικές, ανεξάρτητα από το πώς συγκρίνονται με εκείνες των άλλων.

Εκμεταλλεύονται τα ευάλωτα σημεία σας

Όλοι έχουμε αδύνατα σημεία, περιοχές της ζωής μας που είναι ευαίσθητες, και το να τις μοιραστούμε απαιτεί εμπιστοσύνη. Ένας αληθινός υποστηρικτής σέβεται αυτά τα σημεία, προσφέροντας άνεση και σιγουριά.

Ωστόσο, εκείνοι που προσποιούνται ότι στηρίζουν ενώ στην πραγματικότητα φορούν έναν κριτικό φακό, συχνά εκμεταλλεύονται αυτές τις ευαισθησίες.

Είτε πρόκειται για ένα παλιό λάθος, μια αποτυχημένη σχέση ή ακόμα και προσωπικές ανασφάλειες, τείνουν να τα φέρνουν στο προσκήνιο σε ακατάλληλες στιγμές, χρησιμοποιώντας τα ως όπλο για να χειραγωγήσουν τις καταστάσεις υπέρ τους.

Αυτό δεν είναι μόνο ασέβεια, αλλά καταστρέφει και την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση. Οι αυθεντικοί υποστηρικτές μας ενδυναμώνουν, δεν χρησιμοποιούν τους φόβους μας ως όπλα. Να είστε προσεκτικοί με κάθε «φίλο» που χρησιμοποιεί τις ευαισθησίες σας εναντίον σας.

Η σημασία της διάκρισης

Η αποκωδικοποίηση της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι πραγματικά ένα συναρπαστικό ταξίδι. Στο επίκεντρο αυτών των σχέσεων βρίσκονται δύο αντίθετες δυνάμεις – η αυθεντικότητα και η προσποίηση.

Ως άνθρωποι, συνεχώς περιπλανιόμαστε ανάμεσα σε αυτές τις δυαδικότητες και στη διαδικασία αυτή, συναντάμε άτομα που προσποιούνται ότι μας υποστηρίζουν ενώ στην πραγματικότητα μας κρίνουν.

Αυτά τα οκτώ ξεκάθαρα σημάδια μπορούν να σας χρησιμεύσουν ως φάρος για να πλοηγηθείτε σε τέτοια επικίνδυνα εδάφη.

Ο διάσημος ψυχαναλυτής Καρλ Γιούνγκ είχε πει: «Όλα όσα μας ενοχλούν στους άλλους μπορούν να μας οδηγήσουν στην κατανόηση του εαυτού μας». Έτσι, ενώ αναλογίζεστε αυτά τα σημάδια, ίσως να ρίξετε και φως στις δικές σας αλληλεπιδράσεις και στον ρόλο σας ως υποστηρικτής στη ζωή των άλλων.

Θυμηθείτε, δεν πρόκειται απλώς για την αναγνώριση της κριτικής συμπεριφοράς. Είναι για να διακρίνουμε το αυθεντικό από το ψευδο-υποστηρικτικό. Είναι για να καλλιεργήσουμε μια σχέση όπου η κατανόηση υπερτερεί της κρίσης και η ενσυναίσθηση θριαμβεύει πάνω στην κριτική.

Καθώς πλοηγείστε σε αυτό το ταξίδι των σχέσεων και της διάκρισης, αναλογιστείτε το εξής: Ποιοι είστε εσείς στον κόσμο της υποστήριξης και της κρίσης για τους ανθρώπους γύρω σας;