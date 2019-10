Ήταν 26 Οκτωβρίου του 1984 όταν ο Μάικλ Τζόρνταν πάτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του παρκέ στο NBA.

Το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς συνδυάστηκε με νίκη (109-93) επί των Γουάσινγκτον Μπούλετς με τον ίδιο να πετυχαίνει 16 πόντους με έξι ριμπάουντ και εφτά ασίστ.

Ήταν η πρώτη «παράσταση» του Air Jordan, ο οποίος έμελλε να πρωταγωνιστήσει στον μαγικό κόσμο του NBA και να κερδίσει κατά γενική ομολογία τον τίτλου του καλύτερου μπασκετμπολίστα στην ιστορία του αθλήματος.

Στην πρώτη του σεζόν (1984/85) ο rookie Τζόρνταν είχε μέσο όρο 28,2 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 5,9 ασίστ.

Επίσης, πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή στο NBA All Star, ήταν μέλος της καλύτερης δεύτερης ομάδας του ΝΒΑ και φυσικά κατέκτησε τον τίτλο του Rookie of the Year.

Δείτε τα highlights από το πρώτο του ματς