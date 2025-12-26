Ο Τάκης Ζαχαράτος «μεταμορφώθηκε» σε Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μου αρέσει ο τζάτζικας, κάνει πολύ καλό στο δέρμα»

Σύνοψη από το

  • Ο Τάκης Ζαχαράτος «μεταμορφώθηκε» σε Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποδυόμενος τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, χαρίζοντας μία ξεκαρδιστική εμφάνιση στην κάμερα της ΕΡΤ.
  • Ο αγαπημένος performer περιέγραψε με χιούμορ την αγάπη του για την ελληνική κουζίνα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μ’ αρέσει ο τζάτζικας και να μπαίνω όλη μέσα στον τζάτζικα, κάνει πολύ καλό και στο δέρμα».
  • Ο επιτυχημένος μίμος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη, κάνοντάς της ανοιχτή πρόσκληση να κυκλοφορήσουν έξω μαζί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ο Τάκης Ζαχαράτος «μεταμορφώθηκε» σε Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μου αρέσει ο τζάτζικας, κάνει πολύ καλό στο δέρμα»

Ο αγαπημένος performer Τάκης Ζαχαράτος, με το ξεχωριστό ταλέντο του, υποδύθηκε τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα χαρίζοντας μία ξεκαρδιστική εμφάνιση στην κάμερα της ΕΡΤ, όταν φιλοξενήθηκε στο “Στούντιο 4” σήμερα (26/12) με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και την Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

«Μετά το μπουζουκλερί του Κωνσταντίνου Αργυρού, έμαθα να τρώω πιτόγυρο και να λέω μερικά ελληνικά, νιώθω πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα. Ο κόσμος με αγαπάει πάρα πολύ και νιώθω ότι σε κάποια προηγούμενη ζωή έμενα σε αυτή τη χώρα.

Έχω λατρέψει ελληνική μουσική και ελληνική κουζίνα. Λατρεύω λαχανοντολμάς, μαγειρεύω πάρα πολύ καλά. Θέλω τώρα να κάνω τηγανητά κεφτεδάκια με μπόλικο τζάτζικα… μ’ αρέσει ο τζάτζικας και να μπαίνω όλη μέσα στον τζάτζικα, κάνει πολύ καλό και στο δέρμα… σφίγγει και ανοίγει το δέρμα, το κάνει έτσι δροσερό και φεύγουν τα dead cells… πώς τα λένε… το scrub. Μ’ αρέσει πολύ φασολάδα… μ’ αρέσει πολύ σπανακοτυρόπιτα και μ’ αρέσει πάρα πολύ το… όχι το μουσακάς, με πρήζει, το… το παπουτσάκι, αυτό», περιέγραψε ο Τάκης Ζαχαράτος ως άλλη Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Λίγη ώρα μετά, ο επιτυχημένος μίμος έδειξε στην κάμερα της ΕΡΤ ολόκληρο το σύνολο της μεταμόρφωσής του και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη, κάνοντάς της ανοιχτή πρόσκληση να κυκλοφορήσουν έξω μαζί.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα κόκκινα νύχια να προσελκύσουν τον άνδρα που επιθυμείτε – Τι δείχνει νέα έρευνα

Η makeup artist της Julia Roberts αποκαλύπτει το τρικ της για φυσικά και γεμάτα χείλη

Νέο voucher ύψους έως 1.500 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Όλες οι λεπτομέρειες

Παγκόσμια οικονομία: Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:52 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Του έκαναν αναφορές στο Facebook και κατέβηκε η ανάρτησή του για τον Χριστό – «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

Κατέβηκε από το Facebook η ανάρτηση που είχε κάνει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος θέλησε να ...
17:28 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου» – Το στόρι στο Instagram μετά τη μήνυση στον Μαζωνάκη

Μέσω ενός στόρι στο Instagram ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που μήνυσε τις προηγούμενες ημέρες τον ...
14:41 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ίαν Στρατής: Η οικογενειακή φωτογραφία με την Μαίρη Συνατσάκη και την κόρη τους – «Καλές γιορτές σε όλους!»

Εδώ και τρία χρόνια τα Χριστούγεννα έχουν μία διαφορετική ομορφιά για τον Ίαν Στρατή και την Μ...
13:53 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ρία Ελληνίδου: Το δώρο που της έκαναν για το «κακό μάτι» – Βίντεο

Η Ρία Ελληνίδου τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια της, με...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα