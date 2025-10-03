Βουλιαγμένη: Συνελήφθη 47χρονος που είχε στην κατοχή του αρχαίους αμφορείς και μαχαίρια

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας, 29 Σεπτεμβρίου, στην Βουλιαγμένη, ένας 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων και της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • 19 μαχαίρια,
  • όπλο πολεμικών τεχνών τύπου «νουντσάκου»,
  • μαχαίρι τύπου «PUSH KNIFE»,
  • στιλέτο,
  • 4 κυνηγετικά φυσίγγια και
  • 2 ενάλιοι οξυπύθμενοι αμφορείς του 5ου αιώνα π.Χ.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιολόγος εξηγεί πώς να κάψουμε εύκολα το σπλαχνικό λίπος – Τι μας συμβουλεύει να κάνουμε;

Οι νέες θεραπείες που αλλάζουν την πορεία στον καρκίνο του γαστρεντερικού

North Evia Pass 2025: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τα voucher

Πετρέλαιο: Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους παραμένει χαμηλά η τιμή του – Η κρίσιμη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ και οι προβλέψ...

Τεστ προσωπικότητας: Η εποχή που θα διαλέηετε αποκαλύπτει τα πιο ενδόμυχα στοιχεία του χαρακτήρα σας

Τι σημαίνει η φράση «Μωραί παρθένοι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:32 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Πρωτοφανής επίθεση σε γυναίκα δικηγόρο από αντίδικο – «Μου έριξε χαστούκι στο πρόσωπο και γροθιά στο κεφάλι»

Αποτροπιασμό το περιστατικό ξυλοδαρμού στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, με θύμα μία δικηγόρο η οποία δ...
14:26 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τέλος οι αιώνιοι φοιτητές: Αυτόματη διαγραφή στα 6 χρόνια – Οι εξαιρέσεις και πότε δίνεται παράταση

Καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες με τις οποίες θα πορευθούν από εδώ και πέρα τα πανεπιστήμια για τ...
14:10 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Καρυστιανού: «Ποιος εκβιάζει την Ευρωπαία εισαγγελέα;»

Νέα παρέμβαση από την Μαρία Καρυστιανού, που μέσω ανάρτησής της στα social media, διερωτάται «...
13:51 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Αγροτικό κυκλοφορεί στους δρόμους χωρίς φώτα και με μία ολόκληρη… λαϊκή στην καρότσα – Φωτογραφία αναγνώστη

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να βλέπει κανείς στην Αθήνα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν υπερφορτωμέν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης