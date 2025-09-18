Βόλος: Έπεσαν δέντρα σε κολώνες ρεύματος και σε σταθμευμένα οχήματα λόγω των ισχυρών ανέμων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Έπεσαν δέντρα σε κολώνες ρεύματος και σε σταθμευμένα οχήματα λόγω των ισχυρών ανέμων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι στον Βόλο, όπου σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων που έπεσαν πάνω σε κολώνες και καλώδια ρεύματος, προκαλώντας βλάβες στο δίκτυο, αλλά και ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή της Άλλης Μεριάς.

Παράλληλα, προβλήματα εντοπίστηκαν και στη μεταλλική γέφυρα που έχει στηθεί πρόσφατα στην περιοχή, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να απαγορεύσει την πρόσβαση, για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το thenewspaper.gr. Στελέχη της Πολιτικής Προστασίας επισημαίνουν ότι οι κάτοικοι δεν πρέπει να προσεγγίζουν ή να αγγίζουν τη γέφυρα, λόγω του κινδύνου ηλεκτροδότησης από καλώδια που έχουν πέσει.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και του Δήμου Βόλου βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Όπως μεταδίδει το ίδιο τοπικό μέσο, σε όλη την πόλη υπήρξαν πτώσεις δέντρων, αλλά και σπασμένα κλαδιά που έκλεισαν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια.

Παράλληλα, σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, με περιοχές του Βόλου να βυθίζονται στο σκοτάδι για αρκετές ώρες.

Από νωρίς χθες το βράδυ, συνεργεία του Δήμου Βόλου, του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, βρίσκονται επί ποδός, επιχειρώντας να απομακρύνουν δέντρα και κλαδιά, να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία και να επαναφέρουν την κανονικότητα στην πόλη.

Βόλος

