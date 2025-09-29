Βοιωτία: Τι έδειξε το πόρισμα για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Βοιωτία, 62χρονη, Θήβα, ΚΕΠ

Εξελίξεις στην υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της και απέκρυψε τον θάνατο της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της και επιδόματα.

Σύμφωνα με το MEGA, από το πόρισμα της ειδικού ανθρωπολόγου για την ηλικιωμένη προκύπτει το Mega, το οποίο παραδόθηκε στις Αρχές, δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, καθώς δεν εντοπίστηκαν κακώσεις στα οστά της.

Η ανθρωπολόγος δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με ακρίβεια τον χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης, η οποία προσδιορίζεται από το 2021 έως το 2023. Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη έχει υποστηρίξει ότι έθαψε τη μητέρα της τον Αύγουστο του 2023, όταν και πέθανε απο φυσικά αίτια.

Σημειώνεται ότι ούτε από τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια πότε χάθηκαν τα ίχνη της μητέρας της 62χρονης, ούτε από στοιχεία του ΕΚΦΑ προκύπτει κάτι που να μπορεί να δώσει σαφή απάντηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα χάνει το «τρένο» των κλινικών μελετών- Απορροφά μόλις το 0,27% των ευρωπαϊκών επενδύσεων

Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να έχετε ευτυχία και επιτυχίες – Τι συμβουλεύει ψυχολόγος του Columbia

Όμιλος AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Έρευνα: Πώς η Γενιά Χ οδηγεί αθόρυβα τρισεκατομμύρια σε καταναλωτικές δαπάνες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Tα 3 ζώδια που θα “ξεκλειδώσουν” απροσδόκητη μαγεία στη διάρκεια της εποχής του Ζυγού
περισσότερα
21:43 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτό είναι το «σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας – Τι προβλέπει για την επόμενη ημέρα

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τ...
20:34 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Αυλώνας: «Ήταν ένα ατυχές συμβάν» λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού που συνελήφθη – «Γύρισε φοβισμένο και πελαγωμένο» υποστηρίζει συγγενής του 3χρονου 

Την δική του εκδοχή δίνει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού στην Αυλώνα, που συνελήφθη γι...
20:21 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ένοχος γιατρός για «φακελάκια» – Καταδικάστηκε σε 30 μήνες με τριετή αναστολή

Σε φυλάκιση 30 μηνών με 3ετή αναστολή καταδικάστηκε ένας πανεπιστημιακός γιατρός, επειδή φέρετ...
20:07 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα – Ήταν πατέρας δύο παιδιών

Σοκ στην Αντίπαρο με δυστύχημα που συνέβη το πρωί της Δευτέρας (29/9) σε χωριό έξω από την Χώρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης