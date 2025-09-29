Βοιωτία: Τι έδειξε το πόρισμα για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης

Εξελίξεις στην υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της και απέκρυψε τον θάνατο της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της και επιδόματα.

Σύμφωνα με το MEGA, από το πόρισμα της ειδικού ανθρωπολόγου για την ηλικιωμένη προκύπτει το Mega, το οποίο παραδόθηκε στις Αρχές, δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, καθώς δεν εντοπίστηκαν κακώσεις στα οστά της.

Η ανθρωπολόγος δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με ακρίβεια τον χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης, η οποία προσδιορίζεται από το 2021 έως το 2023. Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη έχει υποστηρίξει ότι έθαψε τη μητέρα της τον Αύγουστο του 2023, όταν και πέθανε απο φυσικά αίτια.

Σημειώνεται ότι ούτε από τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια πότε χάθηκαν τα ίχνη της μητέρας της 62χρονης, ούτε από στοιχεία του ΕΚΦΑ προκύπτει κάτι που να μπορεί να δώσει σαφή απάντηση.