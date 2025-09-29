Κριμαία: Οι ρωσικές αρχές παγώνουν τις τιμές των καυσίμων και επιβάλλουν δελτίο – Συνεχίζονται οι ελλείψεις

Κριμαία: Οι ρωσικές αρχές παγώνουν τις τιμές των καυσίμων και επιβάλλουν δελτίο – Συνεχίζονται οι ελλείψεις

Οι ρωσικές αρχές στην Κριμαία πάγωσαν τις τιμές των καυσίμων και επέβαλαν δελτίο για την αγορά βενζίνης για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που έχουν προκληθεί από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ρωσικά διυλιστήρια.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ δήλωσε σήμερα ότι οι οδηγοί στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014, θα μπορούν να αγοράζουν 30 λίτρου καυσίμου την κάθε φορά.

Ο Αξιόνοφ ανακοίνωσε επίσης, το πάγωμα των τιμών σε διάφορα είδη ντίζελ και βενζίνης, ένα μέτρο που στοχεύει στο να αμβλύνει την δυσαρέσκεια του κόσμου για τις ελλείψεις. Ο ίδιος ανακοίνωσε την απόφαση αυτή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι είχε μια συνάντηση με τους εμπόρους καυσίμων για να βρεθεί λύση στην κρίση.

«Ζητώ από τους κατοίκους της Κριμαίας να μην αποθηκεύουν βενζίνη και να ανεφοδιάζουν τα οχήματά τους ως συνήθως», είπε.

Η Ρωσία, για να περιορίσει τις ελλείψεις, απαγόρευσε πρόσφατα τις εξαγωγές βενζίνης και ετοιμάζεται να επιβάλλει περικοπές στις εξαγωγές ντίζελ για τους εμπόρους. Αλλά οι εμπειρογνώμονες δεν αναμένουν οι περιορισμοί αυτοί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ροές.

Οι οδηγοί στην ρωσική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ , ανατολικά της Μόσχας, έχουν αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την βενζίνη. Ένας οδηγός ταξί που συστήθηκε ως Αλεξέι είπε ότι επισκέφθηκε δύο πρατήρια βενζίνης στα οποία είχαν τελειώσει οι ποιότητες βενζίνης 92 και 95.  «Αργότερα εμφανίσθηκε και μετά εξαφανίσθηκε και πάλι», δήλωσε ο ίδιος.

Ο κυβερνήτης του Νίζνι Νόβγκοροντ δήλωσε ότι τα προβλήματα σχετίζονται με θέματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και απευθυνόμενος στον κόσμο είπε ότι τα προβλήματα αυτά θα λυθούν σύντομα.

