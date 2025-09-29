Πούτιν: Υπέγραψε διάταγμα για την στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο

Η φθινοπωρινή εκστρατεία κατάταξης στον ρωσικό στρατό έχει ως στόχο να στρατολογηθούν περίπου 135.000 νέοι άνδρες ηλικίας από 18 έως 30 ετών, σύμφωνα με το διάταγμα που υπέγραψε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι στρατιώτες αυτοί θα πρέπει να παρουσιαστούν από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να υπηρετήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους, διάρκειας ενός έτους. Κάθε χρόνο στη Ρωσία διενεργούνται δύο τέτοιες εκστρατείες στρατολόγησης, μία την άνοιξη και η άλλη τον φθινόπωρο.

Από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός διαβεβαιώνει ότι οι νεοσύλλεκτοι δεν αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων και εκτελούν μόνο βοηθητικές εργασίες στη Ρωσία.

Η εαρινή εκστρατεία είχε ως στόχο την στρατολόγηση 160.000 ανδρών και αυτή του φθινοπώρου 133.000.

Οι νεοσύλλεκτοι αυτοί δεν έχουν σχέση με τους περισσότερους από 300.000 εφέδρους που στάλθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία από το φθινόπωρο του 2022 και οι οποίοι είχαν ήδη υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στον ρωσικό στρατό.

Η ανάπτυξη νεοσύλλεκτων στο μέτωπο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας (1994-96), όπου νέοι άνδρες που υπηρετούσαν τη θητεία τους στάλθηκαν να πολεμήσουν και τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν στις μάχες, προκαλώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Ωστόσο, στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν αναφερθεί κατ’ επανάληψη περιπτώσεις νεοσύλλεκτων που βρέθηκαν στο πεδίο της μάχης. Τον Αύγουστο του 2024 το Κίεβο ανέφερε ότι αιχμαλώτισε νεοσύλλεκτους, όταν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία. Το 2023 η Ρωσία ενέκρινε έναν νέο νόμο που διευρύνει τα ηλικιακά όρια στρατολόγησης, από τα 27 στα 30 έτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

