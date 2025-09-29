Κουτσούμπας: «Να μπει στο στόχαστρο η “εμπρηστική πολιτική” της κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ»

«Όλο και περισσότεροι έρχονται στα λόγια μας. Κατανοούν δηλαδή και από την ίδια τους την πείρα, πως αυτό το σάπιο αστικό κράτος ούτε θέλει ούτε μπορεί να προστατέψει τον λαό, τη ζωή και την περιουσία του, τα χωράφια και τα κοπάδια του, τον φυσικό πλούτο του τόπου μας. Κι όταν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις εστιάζουν την κριτική τους στην κυβέρνηση, μιλώντας μόνο για τις παραλείψεις και την ανικανότητα, το κάνουν για να συγκαλύψουν τον εχθρικό για τον λαό χαρακτήρα, συνολικά, αυτού του κράτους. Προφανώς υπάρχουν και οι ελλείψεις και η ανικανότητα, αλλά το κύριο είναι να μπει στο στόχαστρο η ‘εμπρηστική’ πολιτική της κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και των προηγούμενων, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να μετράμε κάθε χρόνο καμένα δάση, χωριά, καλλιέργειες, σπίτια, ακόμα και καμένα εργοστάσια και νοσοκομεία, όταν οι φωτιές ξεσπούν μέσα στις πόλεις» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας απόψε στην Πάτρα, στην εκδήλωση που διοργάνωσε η επιτροπή περιοχής Δυτικής Ελλάδας του κόμματος με θέμα, «Πυρκαγιές σε δασικές, αστικές περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να δυναμώσει ο αγώνας για άμεσα μέτρα πρόληψης, πυροπροστασίας και αποκατάστασης».

Όπως πρόσθεσε, «για αυτήν την πολιτική θα έπρεπε σήμερα να απολογείται η κυβέρνηση της ΝΔ, που μεταφράζεται σε ελλείψεις στο σχεδιασμό, την πρόληψη, την αποκατάσταση κι όμως ζητάει και τα ρέστα», συμπληρώνοντας: «Αντί να απολογηθούν για τις τεράστιες ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και στις Δασικές Υπηρεσίες για την ανυπαρξία σχεδίου ενίσχυσης των μέσων πυρόσβεσης στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, αλλά και στα Συχαινά, ώστε να ανακοπεί η φωτιά και να μη φτάσει στον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, επιστρατεύουν τη γνωστή τακτική της μετάθεσης των δικών τους ευθυνών».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «αφού όλα τα προηγούμενα χρόνια, με μεγάλη μαεστρία, υλοποίησαν βήμα – βήμα τον τεμαχισμό των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων, που είναι ευθύνη του κράτους, μοιράζοντάς τες δεξιά και αριστερά ή ακόμα και ξεπουλώντας τομείς, τώρα φτάνουν -με θράσος- να λένε πως φταίει ο δήμαρχος Πατρέων, η κακιά η ώρα ή ο κακός τους ο καιρός, όπως κάνουν σε κάθε έγκλημα».

«Αποδεικνύεται ξανά και ξανά», σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, «ότι η προστασία της ζωής του λαού μας, δεν είναι προτεραιότητα σε αυτό το σάπιο σύστημα» και συνέχισε: «Οι υποδομές της χώρας ρημάζουν, τα αναγκαία έργα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής θωράκισης σε πόλεις και χωριά δεν υλοποιούνται, γιατί δεν είναι – όπως λένε – ‘επιλέξιμα’ για να σχεδιαστούν, να χρηματοδοτηθούν, να υλοποιηθούν όπως πρέπει, με ευθύνη δηλαδή του κράτους».

Μιλώντας για τα έργα αποκατάστασης, είπε ότι, «προχωράνε με ρυθμούς χελώνας», συμπληρώνοντας: «Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ δίπλα στον Ερύμανθο, που καιγόταν πέρυσι τον Ιούνη, τα έργα αποκατάστασης μόλις τώρα μπαίνουν σε διαγωνιστική φάση, ένα χρόνο μετά. Δισεκατομμύρια ευρώ όμως, από τον ιδρώτα των εργαζομένων και του λαού, αντί να γίνουν έργα και υποδομές προστασίας, ασφαλή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, νοσοκομεία και σχολεία, η Ε.Ε., οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα του συστήματος κάθε απόχρωσης, τα κατευθύνουν στην πολεμική βιομηχανία και την πολεμική προετοιμασία. Αφού και ο πόλεμος γι’ αυτούς είναι ευκαιρία για περισσότερα κέρδη. Τα ίδια και με τις αποζημιώσεις των αγροτών, όχι μόνο στον Ερύμανθο, από την περσινή φωτιά, αλλά και στη Θεσσαλία που μετράει δύο χρόνια από την κακοκαιρία ‘Daniel’, και ακόμα περιμένουν. Όμως εκατομμύρια ευρώ μοιράστηκαν σ’ αυτούς που δήλωναν αέρα κοπανιστό για γίδια και βοσκοτόπια, όπως αποκαλύφτηκε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει τη σφραγίδα της Ε.Ε. και την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ. Και τώρα, αντί να πληρώνουν αυτοί που τα έφαγαν, πληρώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες που δίνουν τη σκληρή μάχη της επιβίωσης».

Επίσης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «σφυρίζει αδιάφορα για τις δικές της εγκληματικές ελλείψεις και ευθύνες» και συνέχισε: «Σφυρίζει αδιάφορα και κάνει την ανήξερη, ξεπλένοντας τις ευθύνες των βιομηχάνων, των επιχειρηματικών ομίλων. Κουβέντα δεν ακούγεται για το απαρχαιωμένο και ασυντήρητο δίκτυο του ΔΕΔΗΕ και τα ανύπαρκτα μέτρα γύρω από τους πυλώνες, που σκάνε σαν τα βαρελότα, αποτελώντας μόνιμο ‘εμπρηστή’, μεγαλώνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς».

Επανερχόμενος στην φωτιά που εκδηλώθηκε στα μέσα Αυγούστου, είπε ότι «ο λαός της Αχαΐας, μαζί με τους κομμουνιστές, με τη δημοτική αρχή της Πάτρας, το Εργατικό Κέντρο, τα σωματεία και τους φορείς της πόλης έδωσε μια τιτάνια μάχη, για να σώσει τον λαό και την περιουσία του από τις πυρκαγιές, ενώ η συμβολή του λαϊκού παράγοντα για τον περιορισμό των συνεπειών είχε σημαντικά αποτελέσματα και η πείρα αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «το ποτήρι πλέον ξεχείλισε και η δικαιολογημένη οργή για την κυβέρνηση της ΝΔ, να γίνει οργάνωση, δράση, συμμετοχή στον αγώνα, για να ξεμπερδέψουμε μια και καλή όχι μόνο με τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, αλλά συνολικά με όλο το σάπιο σύστημά τους».

Παράλληλα, τόνισε ότι «χρειάζεται οργάνωση, δράση, συμμετοχή και όχι ξανά – μανά στήριξη και ανοχή σε όσους κυβέρνησαν στο παρελθόν, άνοιξαν τον δρόμο στο Μητσοτάκη, αλλά και σε αυτούς που έχουν αναλάβει τον ρόλο της βολικής αντιπολίτευσης στην κυβερνητική πολιτική».

Ακόμη, ανέφερε ότι «αποδεικνύεται καθημερινά ότι αυτά που τους ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν» και συνέχισε: «Όλους αυτούς τους ενώνει η ανάγκη να κρατάνε ζωντανό το σάπιο αστικό πολιτικό σύστημα, να απορροφούν τους κλυδωνισμούς του και τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Γι αυτό αναμασούν τα κοστολογημένα προγράμματα, τα ‘νέα παραγωγικά μοντέλα’, μιλούν για ‘φρέσκιες ιδέες’ τα ίδια παλιά πρόσωπα που ήρθαν να δώσουν το φιλί της ζωής στο μισοπεθαμένο σύστημά τους. Δολοφονούν παιδιά, εκτοπίζουν λαούς, ισοπεδώνουν πόλεις ολόκληρες, όπως στην Παλαιστίνη, και μετά χύνουν κροκοδείλια δάκρυα πάνω στους σωρούς από τα πτώματα που αυτοί δημιούργησαν, για να τους λυπηθούμε και να τους συγχωρήσουμε».

«Τώρα μπορούμε ‘να το πάρουμε αλλιώς’», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισημαίνοντας ότι «σήμερα απαιτείται συνολική σύγκρουση με αυτήν την πολιτική που μας έφερε ξανά σε αυτή την κατάσταση» και συμπλήρωσε: «Χρειάζεται ριζική ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος, αυτού του εχθρικού κράτους, που θυσιάζει όλες τις λαϊκές ανάγκες στον βωμό της κερδοφορίας κάποιων επιχειρηματικών ομίλων και ιδιαίτερα σήμερα στον βωμό της πολεμικής προετοιμασίας. Απαιτείται άλλο κράτος, άλλη κοινωνική και οικονομική οργάνωση, με άλλες προτεραιότητες, ανάμεσα στις οποίες θα κατέχει περίοπτη θέση η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, του φυσικού πλούτου της χώρας».

Μιλώντας για την απεργία της Τετάρτης, είπε ότι «τις ώρες που απομένουν δίνουμε τη μάχη για την επιτυχία της γενικής πανεργατικής απεργίας, για να νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς και εκπαίδευσης, να πλημμυρίσουν οι δρόμοι και οι πλατείες σε όλη τη χώρα, δηλώνοντας ότι οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι και όχι μηχανές».