Αυλώνας: «Ήταν ένα ατυχές συμβάν» λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού που συνελήφθη – «Γύρισε φοβισμένο και πελαγωμένο» υποστηρίζει συγγενής του 3χρονου 

Την δική του εκδοχή δίνει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού στην Αυλώνα, που συνελήφθη για σωματική βλάβη σε 3χρονο αγόρι, μετά την καταγγελία πως ξερίζωσε τούφα από τα μαλλιά του παιδιού επειδή δεν έτρωγε. Παράλληλα, «έχουμε σφιχτεί, τόσες ημέρες τρέμουμε» τονίζει από την πλευρά του συγγενής του παιδιού.

Ο 54χρόνος ιδιοκτήτης αρνείται τις κατηγορίες, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το MEGA. Ο ίδιος, όπως έχει γίνει γνωστό δεν είναι παιδαγωγός.

Συγκεκριμένα, όπως ισχυρίζεται η πλευρά του ιδιοκτήτη του σταθμού, το παιδί έτρεχε και στην προσπάθειά του να το συγκρατήσει για να μην τραυματιστεί όπως το έπιασε, αφαιρέθηκε -χωρίς να υπάρχει πρόθεση- η τούφα από τα μαλλιά.

Τι ανέφερε ο ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού

Όπως λέει ο ίδιος μιλώντας στο MEGA: «Προσήλθα αυτοβούλως στην Αστυνομία. Δεν κρύφτηκα για το αυτόφωρο, ταλαιπωρήθηκα και εγώ και η γυναίκα μου γιατί πήραμε την ευθύνη του περιστατικού. Ενημερώσαμε την μαμά, η οποία μαμά δεν έχει κανένα άδικο, από την άποψη ότι έχει ενοχληθεί, γιατί ήταν ένα συμβάν και την καταλαβαίνουμε».

«Ενημερώθηκε από το σχολείο κανονικά όπως έπρεπε, προσπάθησα να επικοινωνήσω και εγώ μαζί της, υπάρχουν οι τηλεφωνικές κλήσεις. Δεν απάντησε, της έστειλα και μήνυμα ότι εμείς είμαστε στη διάθεσή της για ό,τι χρειαστεί», είπε ακόμη, συμπληρώνοντας ότι: «Ήταν ένα ατυχές συμβάν. Θα μπορούσε να γίνει στην αυλή, να του τραβήξει μία παιδαγωγός το χέρι, αφήστε εμένα, και να του το βγάλει. Πάλι την ίδια κατάληξη θα είχαμε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα στους παιδικούς σταθμούς. Δεν βρίσκεις άκρη. Έχει γίνει ένα μικρό λάθος, γιατί πήγαμε να κάνουμε καλό και να προστατεύσουμε κάτι. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Δέκα χρόνια σχολείο, που δεν έχει ακουστεί κιχ. Δεν έχω κάνει τίποτα 10 χρόνια, είμαστε πρότυπο σχολείου. Έχω κάνει 15 σεμινάρια πρώτων βοηθειών για να βοηθάω τα παιδιά και υπάρχουν τα χαρτιά και οι φωτογραφίες που είμαι στα σεμινάρια», καταλήγει ο ιδιοκτήτης.

Η μαρτυρία συγγενή του παιδιού

«Όταν σε ένα παιδί λείπουν τα μαλλιά από το κεφάλι, σημαίνει ότι κάποιος τα έχει τραβήξει με δύναμη. Για ποιον λόγο να γίνει αυτό σε ένα παιδάκι 2 χρόνων; Δεν φεύγουν τα μαλλιά από το κεφάλι έτσι εύκολα, έχει τραβήξει με βία το παιδί. Δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να πιάνει ένα παιδί από τα μαλλιά. Όλη η κατάσταση αυτή έχει στεναχωρήσει πολύ όλη την οικογένεια. Έχουμε σφιχτεί, τόσες ημέρες τρέμουμε. Περιγράφω τι έγινε και με πιάνει ταχυκαρδία, ταράζομαι», λέει στο MEGA συγγενής του παιδιού.

Η οικογένεια θέλει να τιμωρηθεί κάθε υπεύθυνος στον παιδικό σταθμό, καταγγέλλοντας κακοποίηση του παιδιού. «Η μητέρα πήγε να πάρει το παιδί και η υπεύθυνη, που είναι η σύζυγος του ιδιοκτήτη, της είπε ότι δεν ήταν καλή ημέρα στον βρεφονηπιακό γιατί το παιδί χτύπησε και του λείπουν μαλλιά από το κεφάλι. Της είπαν ότι για να μην πέσει το παιδί, το έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι. Ήταν και χτυπημένο το παιδί στα χείλη. Ρωτάει η μητέρα πώς έγινε αυτό. Της λένε ήταν στο μπάνιο το παιδί, πήγε να το αλλάξει η δασκάλα και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και έφυγε ο μικρός και για να μην χτυπήσει, τον έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι», συμπλήρωσε ο συγγενής.

Μαζί με τον ιδιοκτήτη συνελήφθη και η σύζυγός του, η οποία εργάζεται στον παιδικό. Είναι η υπεύθυνη παιδαγωγός του σταθμού και κατηγορείται πως προσπάθησε να συγκαλύψει το περιστατικό. «Ο άντρας απλώς προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί από χτύπημα στην πόρτα», λέει η σύζυγος του ιδιοκτήτη.

Από την άλλη, η οικογένεια έχει στο πλευρό της άλλη εργαζόμενη του σταθμού, η οποία λέει πως επειδή το παιδί δεν έτρωγε, ο ιδιοκτήτης προσφέρθηκε να το πάρει σε άλλο χώρο για να το ταΐσει, όταν ωστόσο επέστρεψαν, το κεφάλι του αγοριού ήταν βρεγμένο και έλειπε εμφανώς μία τούφα από τα μαλλιά του.

«Γύρισε φοβισμένο, πελαγωμένο, κίτρινο, βρεγμένο και χωρίς μαλλιά στο κεφάλι»

«Κάλεσε τους γονείς μία βρεφονηπιοκόμος και τους είπε ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Τα παιδιά λέει ήταν στην τραπεζαρία και το δικό μας το πήρε ο ιδιοκτήτης μέσα για να το ταΐσει, να το ηρεμήσει, επειδή έκλαιγε. Και το ανέφερε μετά από περίπου μισή ώρα. Το παιδί ήταν πολύ συγχυσμένο, του έλειπαν τα μαλλιά από το κεφάλι. Έτσι είπε η βρεφονηπιοκόμος. Ότι γύρισε φοβισμένο, πελαγωμένο, κίτρινο, βρεγμένο και χωρίς μαλλιά στο κεφάλι. Μετά από λίγο φώναζε η διευθύντρια του σταθμού τι μαλλιά είναι αυτά στην τουαλέτα. Η βρεφονηπιοκόμος την ίδια ημέρα παραιτήθηκε», είπε ακόμη ο συγγενής.

Τέλος, όπως συμπλήρωσε, στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό πρέπει να υπάρχει ενημέρωση: «Πρόκειται για έναν ιδιωτικό σταθμό. Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως. Πήγε η μητέρα να πάρει το παιδί την ώρα του σχολάσματος και τότε την ενημέρωσαν».

Σύμφωνα με την οικογένεια, το παιδί πήγαινε στον συγκεκριμένο σταθμό περίπου έναν μήνα. Τελευταία, είχε περίεργη συμπεριφορά. Όπως λένε, πεταγόταν στον ύπνο του και έκλαιγε, έκανε εμετό στο αμάξι όταν το πήγαιναν στο σχολείο.

Την ίδια στιγμή, άλλοι γονείς, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι στον εν λόγω παιδικό σταθμό, δεν είχαν δείξει τέτοια δείγματα.