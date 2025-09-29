Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Όρθιοι οι «Βυσσινί» στο Περιστέρι

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ατρόμητος, ΑΕΛ, Super League

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η ακροτελεύτια αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής στη Super League. Ατρόμητος και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι, με την ομάδα της Λάρισας να καταγράφει την τέταρτη ισοπαλία σε πέντε παιχνίδια, αν κι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 23ο λεπτό.

Οι «βυσσινί» ήταν πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις και το απέδειξαν στο 14ο λεπτό, όταν ο Πασάς βρήκε τον Τούπτα, εκείνος μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα από αριστερά για τον Χατζηστραβό που σκόραρε, αλλά ο Τούπτα ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης και το γκολ ακυρώθηκε.

Ακολούθησε ένα διάστημα έντονης επιθετικότητας των φιλοξενούμενων, με τον Σαγκάλ στο επόμενο λεπτό να υποχρεώνει σε δύσκολη απόκρουση τον Χουτεσιώτη, αλλά στο 23΄ η ισορροπία του παιχνιδιού διασαλεύθηκε: ο Μανσούρ έχασε το κοντρόλ, ο Πασάς πήγε πάνω του με τάκλιν αλλά απλωμένο πόδι και τον βρήκε στο καλάμι, με τον διαιτητή Ματσούκα να εμφανίζει αμέσως την κόκκινη κάρτα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 27ο λεπτό ο Μπάκου ανατράπηκε από την Δεληγιαννίδη στην περιοχή. Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Οζέγκοβιτς για το 1-0, με το πρώτο τέρμα του στην εφετινή Σούπερ Λίγκα.

Ωστόσο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν εναντίον της η ΑΕΛ όχι μόνο δεν οπισθοχώρησε αλλά συνέχισε να είναι επιθετική, να διεκδικεί πράγματα από το παιχνίδι και να παίρνει με την συμπλήρωση μιας ώρας, όταν σε μια ωραία ανάπτυξη των παικτών της ο Δεληγιαννίδης γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο Πέρες τελείωσε ιδανικά για το 1-1.

Στο 69΄ ο Ατανάσοφ προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα και την έστειλε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μελίσσα ρισκάροντας το αυτογκόλ, ενώ στο επόμενο λεπτό ο νεοεισελθών Τσαντίλας έπιασε ένα αξιόλογο σουτ που κατέληξε μόλις άουτ.

Στο 72ο λεπτό ο Σαγκάλ σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε (ορθά) για επιθετικό φάουλ του ίδιου στον Μανσούρ. Στο 84΄ ο Ατρόμητος έχασε την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για να πάρει τον αγώνα, με τον Αϊτόρ να κάνει το γύρισμα στέλνοντας την μπάλα στο δεξί δοκάρι.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχαήλ Ματσούκας

ΚΟΚΚΙΝΗ: 23΄ Πασάς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τσιγγάρας – Κοβάτσεβιτς, Παντελάκης, Σαγκάλ, Τούπτα, Μελίσσας

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές (82΄ Αϊτόρ), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (70΄ Τσαντίλας), Μουτουσάμι, Μίχορλ, Παλμεζάνο (60΄ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Οζέγκοβιτς.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάτσεβιτς (59΄ Ουατάρα), Πέρες (85΄ Στάικος), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (59΄ Ουάρντα), Σαγκάλ (78΄ Γκάρατε), Τούπτα (85΄ Μπαγκαλιάνης), Πασάς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα χάνει το «τρένο» των κλινικών μελετών- Απορροφά μόλις το 0,27% των ευρωπαϊκών επενδύσεων

Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να έχετε ευτυχία και επιτυχίες – Τι συμβουλεύει ψυχολόγος του Columbia

Όμιλος AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Έρευνα: Πώς η Γενιά Χ οδηγεί αθόρυβα τρισεκατομμύρια σε καταναλωτικές δαπάνες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Tα 3 ζώδια που θα “ξεκλειδώσουν” απροσδόκητη μαγεία στη διάρκεια της εποχής του Ζυγού
περισσότερα
10:57 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην GBL – Πώς μπορείτε να τα προμηθευτείτε

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι από σήμερα τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ντέρμπι ...
10:12 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκλονίζει η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου» – Η μάχη της Μαράια με την επιλόχειο κατάθλιψη

Σε μια συγκλονιστική ανάρτηση προχώρησε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια Ριντλσπρίγκ...
04:20 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Στέφανος Ντούσκος: Τι είπε στον ANT1 η μητέρα του παγκόσμιου πρωταθλητή κωπηλασίας

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε η μητέρα του παγκόσμιου πρωταθλητή κωπηλασίας, Στ...
02:56 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Serie A: Πήρε το ντέρμπι και πάτησε κορυφή η Μίλαν

Η Μίλαν παρουσίασε εντυπωσιακή εικόνα στο «Σαν Σίρο» και επικράτησε με 2-1 της Νάπολι, αποτέλε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης