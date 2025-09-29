Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Όρθιοι οι «Βυσσινί» στο Περιστέρι

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η ακροτελεύτια αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής στη Super League. Ατρόμητος και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι, με την ομάδα της Λάρισας να καταγράφει την τέταρτη ισοπαλία σε πέντε παιχνίδια, αν κι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 23ο λεπτό.

Οι «βυσσινί» ήταν πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις και το απέδειξαν στο 14ο λεπτό, όταν ο Πασάς βρήκε τον Τούπτα, εκείνος μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα από αριστερά για τον Χατζηστραβό που σκόραρε, αλλά ο Τούπτα ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης και το γκολ ακυρώθηκε.

Ακολούθησε ένα διάστημα έντονης επιθετικότητας των φιλοξενούμενων, με τον Σαγκάλ στο επόμενο λεπτό να υποχρεώνει σε δύσκολη απόκρουση τον Χουτεσιώτη, αλλά στο 23΄ η ισορροπία του παιχνιδιού διασαλεύθηκε: ο Μανσούρ έχασε το κοντρόλ, ο Πασάς πήγε πάνω του με τάκλιν αλλά απλωμένο πόδι και τον βρήκε στο καλάμι, με τον διαιτητή Ματσούκα να εμφανίζει αμέσως την κόκκινη κάρτα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 27ο λεπτό ο Μπάκου ανατράπηκε από την Δεληγιαννίδη στην περιοχή. Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Οζέγκοβιτς για το 1-0, με το πρώτο τέρμα του στην εφετινή Σούπερ Λίγκα.

Ωστόσο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν εναντίον της η ΑΕΛ όχι μόνο δεν οπισθοχώρησε αλλά συνέχισε να είναι επιθετική, να διεκδικεί πράγματα από το παιχνίδι και να παίρνει με την συμπλήρωση μιας ώρας, όταν σε μια ωραία ανάπτυξη των παικτών της ο Δεληγιαννίδης γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο Πέρες τελείωσε ιδανικά για το 1-1.

Στο 69΄ ο Ατανάσοφ προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα και την έστειλε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μελίσσα ρισκάροντας το αυτογκόλ, ενώ στο επόμενο λεπτό ο νεοεισελθών Τσαντίλας έπιασε ένα αξιόλογο σουτ που κατέληξε μόλις άουτ.

Στο 72ο λεπτό ο Σαγκάλ σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε (ορθά) για επιθετικό φάουλ του ίδιου στον Μανσούρ. Στο 84΄ ο Ατρόμητος έχασε την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για να πάρει τον αγώνα, με τον Αϊτόρ να κάνει το γύρισμα στέλνοντας την μπάλα στο δεξί δοκάρι.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχαήλ Ματσούκας

ΚΟΚΚΙΝΗ: 23΄ Πασάς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τσιγγάρας – Κοβάτσεβιτς, Παντελάκης, Σαγκάλ, Τούπτα, Μελίσσας

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές (82΄ Αϊτόρ), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (70΄ Τσαντίλας), Μουτουσάμι, Μίχορλ, Παλμεζάνο (60΄ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Οζέγκοβιτς.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάτσεβιτς (59΄ Ουατάρα), Πέρες (85΄ Στάικος), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (59΄ Ουάρντα), Σαγκάλ (78΄ Γκάρατε), Τούπτα (85΄ Μπαγκαλιάνης), Πασάς.