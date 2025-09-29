Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα – Ήταν πατέρας δύο παιδιών

Σοκ στην Αντίπαρο με δυστύχημα που συνέβη το πρωί της Δευτέρας (29/9) σε χωριό έξω από την Χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, χειριστής μηχανήματος τραυμάτισε θανάσιμα έναν άνδρα.

Το θύμα, πατέρας δύο αγοριών, είχε μεταβεί στο σημείο για να επιβλέψει τις εργασίες και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε κάτω από το σκαπτικό μηχάνημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Οι αρχές προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας για να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την Αντίπαρο, με τους κατοίκους να εκφράζουν τη θλίψη και τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του άτυχου άνδρα, για τον οποίο μιλούσαν όλοι με τα καλύτερα λόγια.