«Βιολάντα»: Ολοκληρώθηκε η αυτοψία της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο – Ξεκινά και νέος γύρος καταθέσεων

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) η αυτοψία που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου έχασαν την ζωή τους οι πέντε εργάτριες, ύστερα από έκρηξη λόγω διαρροής προπανίου. Την ίδια ώρα, οι αρχές λαμβάνουν και νέες καταθέσεις, σε μία προσπάθεια να πέσει φως στα «σκοτεινά» σημεία της υπόθεσης.

Η αυτοψία της ΔΑΕΕ έγινε στο πλαίσιο των προσπαθειών για συλλογή κρίσιμων στοιχείων από το σημείο της έκρηξης, τα οποία θα αναλυθούν από τους ειδικούς πραγματογνώμονες, ώστε να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για το πώς αυτή συνέβη. Υπενθυμίζεται ότι διαπιστώθηκαν παραλήψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου, η οποία προκάλεσε την φονική έκρηξη.

Νέες καταθέσεις

Στο μεταξύ, ξεκινά και νέος γύρος ερευνών για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στη «Βιολάντα». Μηχανολόγοι, τοπογράφοι και υπεύθυνοι εταιρειών που πιστοποίησαν την καλή λειτουργεία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου, αλλά και των σωληνώσεων στο εργοστάσιο, αναμένεται να καταθέσουν εντός της ημέρας στις Αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι Αρχές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στους συγκεκριμένους επαγγελματίες, ύστερα από την μελέτη των πέντε τόμων εγγράφων που κατασχέθηκαν από τη «Βιολάντα».

Ο ιδιοκτήτης είχε ελεγχθεί στο παρελθόν για παράνομη διακίνηση υγραερίου

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου, χθες, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» είχε ελεγχθεί και στο παρελθόν για παράνομη διακίνηση υγραερίου.

«Με τον αριθμό πράξης 155/2022/2.2.2023, η γενική διεύθυνση τελωνείων και ειδικού φόρου κατανάλωσης του τελωνείου της Λάρισας προχώρησε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον πέντε φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και του ιδιοκτήτη της “Βιολάντα”, για την έκδοση τιμολογίων αγοράς υγραερίου που αφορούσαν όμως τη διακίνηση επτά τόνων υγραερίου βιομηχανικού σε πρατήρια της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας» αποκάλυψε ο δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπεύθυνοι της «Βιολάντα» και μιας ακόμα εταιρείας του ομίλου δήλωναν ότι αγοράζαν αυτό το βιομηχανικό υγραέριο, το οποίο στην πραγματικότητα δινόταν στα πρατήρια και εισέπρατταν την διαφορά του φόρου -360 ευρώ τον τόνο- αυτοί που έκαναν το εμπόριο.

Η εταιρεία συμμορφώθηκε οικειοθελώς

«Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην “Βιολάντα”, η εταιρεία συμμορφώθηκε οικειοθελώς. Δηλαδή πλήρωσε τους φόρους και τα πρόστιμα που αναλογούν, μία έμμεση αναγνώριση δηλαδή ότι είχε γίνει η δουλειά, ότι δεν υπήρχε πραγματικό αντικείμενο πίσω από αυτά τα τιμολόγια. Αυτό που εκκρεμεί τώρα είναι η προσπάθεια του τελωνείου να δημιουργήσει μια δεύτερη υπόθεση, λέγοντας ότι αφού εκδώσατε αυτά τα τιμολόγια, διευκολύνατε τους άλλους να κάνουν αυτού του είδους το παράνομο εμπόριο“, εξήγησε ο Τάσος Τέλλογλου.

