Μαρία Κωνσταντάρου: Έχω μια σύνταξη 785 ευρώ, ό,τι ήταν να πουληθεί, πουλήθηκε…

Με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές, η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε για τις προσωπικές της επιλογές, τον γάμο που σημάδεψε τη ζωή της, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο παρελθόν της με συγκίνηση, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει ανοιχτά την αγωνία της για το παρόν.

«Ένας τρίτος ξάδερφός μου μου είπε θα σε παντρευτώ για να ζήσεις το όνειρό σου»

«Έχω παντρευτεί μία φορά», αποκάλυψε η Μαρία Κωνσταντάρου, εξηγώντας πως η απόφασή της εκείνη την εποχή συνδέθηκε άμεσα με το όνειρό της να ασχοληθεί με το θέατρο. Όπως ανέφερε, ο πατέρας της δεν θα της επέτρεπε ποτέ να ακολουθήσει αυτή την πορεία. «Ένας τρίτος ξάδερφός μου μού είπε “θα σε παντρευτώ για να ζήσεις το όνειρό σου”», είπε χαρακτηριστικά. Ο γάμος τους αργότερα έληξε, ωστόσο η ίδια μιλά με τρυφερότητα για εκείνον: «Ήταν υπέροχος άνθρωπος. Περάσαμε και δύσκολα και εύκολα. Έχω παντρευτεί μία φορά».

«Με ένοιαζαν ιδιαίτερα οι πίνακες του Τσαρούχη»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σημερινή οικονομική της κατάσταση, μιλώντας με απόλυτη ευθύτητα: «Θέλω λεφτά, τα ονειρεύομαι», δήλωσε. Όπως εξήγησε, λαμβάνει σύνταξη 785 ευρώ και έχει ήδη πουλήσει ό,τι περιουσιακό στοιχείο μπορούσε. «Είχα ωραία πράγματα. Με ένοιαζαν ιδιαίτερα οι πίνακες του Τσαρούχη», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, ανέφερε πως δεν είχε σύντροφο με τον οποίο να συγκατοικεί, τονίζοντας τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της. «Ήμουν πολύ ανεξάρτητη. Δεν ξέρω τι σημαίνει μοναξιά, ίσως επειδή ήμουν μοναχοπαίδι. Μου αρέσει η συντροφιά, αλλά με ανθρώπους με τους οποίους μπορώ να μιλήσω και να αναπνεύσω οξυγόνο. Διαφορετικά, πλήττω θανάσιμα», κατέληξε.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω λόγο ύπαρξης»

«Δεν έχω λόγο ύπαρξης, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή λόγος ύπαρξης δεν υπάρχει. Περιμένω να έρθει το καλοκαίρι να πάω στη θάλασσα να κολυμπάω. Μένω μία ώρα στο νερό» περιέγραψε.

«Πάω στο Καλαμίτσι με μια πλαστική βαρκούλα μόνη μου. Το κάνω από μικρή» πρόσθεσε.