Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή άλλοι 8 κατηγορούμενοι – Ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή άλλοι 8 κατηγορούμενοι – Ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ακόμη οκτώ κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα.

Της Άννας Κανδύλη 

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακριτής και εισαγγελέας έστειλαν στη φυλακή άλλα 8 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και τα αδέλφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος με τα προσωνυμία “Πούτιν” και “Πρόεδρος”.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες που έχουν στοχοποιηθεί από οικονομικούς του αντιπάλους.

Σημειώνεται ότι από τους 26 συνολικά εμπλεκόμενους στην υπόθεση προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 10. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κάποιοι με την επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 πρωτεΐνες με αντιφλεγμονώδη δράση που πρέπει να προσθέσουμε στη διατροφή μας, σύμφωνα με ειδικό

Ακράτεια ούρων στην εμμηνόπαυση: Γιατί οι ασκήσεις Kegel δεν αρκούν – Τι να κάνετε σύμφωνα με τους ειδικούς

Διεθνή ΜΜΕ: Η Σάμος ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους προορισμούς του κόσμου για το 2026

Πολυτελής κατοικία: Τα νέα δεδομένα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τη Βόρεια Αττική

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:51 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Ομόνοια: «Βρέχει» στην αποβάθρα του Ηλεκτρικού – Βίντεο αναγνώστη με την… αυτοσχέδια λύση

Για ακόμη μια φορά, ο σταθμός του Ηλεκτρικού στην Ομόνοια έρχεται στο προσκήνιο για τους λάθος...
14:39 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν στις 22:00 όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα σοβαρά επεισόδια – «Δεν θα δοθεί καμία άδεια για οργανωμένη εκδήλωση»

Κλείνουν στις 22:00 καθημερινά όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που βρίσκετ...
14:28 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι «αδιάφθοροι» τ...
14:05 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

«Βιολάντα»: Ολοκληρώθηκε η αυτοψία της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο – Ξεκινά και νέος γύρος καταθέσεων

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) η αυτοψία που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνση...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα