Ένταση στις φυλακές Τρικάλων – Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) στις φυλακές Τρικάλων, με κρατούμενους να βάζουν φωτιές σε στρώματα εντός των κελιών της Α’ Πτέρυγας, αντιδρώντας σε πειθαρχικές κυρώσεις που τους επιβλήθηκαν.

Σύμφωνα με το trikalanews.gr, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική στην πτέρυγα, λόγω των καπνών.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ έσπευσαν στις φυλακές

Το προσωπικό των φυλακών ενεργοποίησε άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες συνέδραμαν στον περιορισμό των εστιών και στην αποκατάσταση της τάξης.

Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του καταστήματος. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στους θαλάμους. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τους λόγους που οδήγησαν στην ένταση και αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες για τους εμπλεκόμενους κρατουμένους.